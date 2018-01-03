“Dudullu Postası” yakında BluTV’de!

Kült diziler; Leyla ile Mecnun, Ben de Özledim, Beş Kardeş, Görünmez Adam ile Sen Aydınlatırsın Geceyi, İtirazım Var, Polis gibi çok sevilen filmlerin yönetmeni Onur Ünlü’nün merakla beklenen yeni dizi projesi Dudullu Postası çok yakında BluTV’de seyirciyle buluşacak.

Hazar Ergüçlü, Taner Ölmez, Erkan Can, Bülent Şakrak ve Güven Kıraç başrollerde!

Penguen çizeri Serkan Yılmaz’ın yarattığı Dudullu Postası karikatür serisinden ilham alınarak hazırlanan projede, başrolleri Hazar Ergüçlü, Taner Ölmez, Erkan Can, Bülent Şakrak, Güven Kıraç, Ahmet Rıfat Şungar, Ayda Aksel, Levent Tülek, Aslı Bekiroğlu ve Özgür Emre Yıldırım paylaşıyor.

Polisiye ve absürd komedi bir arada…

Dudullu Postası, gazeteciliği hayatının orta yerine koymuş, yeteneksizliğinden bihaber olan ama kendini de memleketin yegane gazetecisi zanneden, kendine hayranlığıyla kör olan Asım'ın (Güven Kıraç), Dudullu’da bir yerel gazete çıkarmak istemesiyle başlıyor. Yeni açılan gazetede, arkadaşları Ersan (Ahmet Rıfat Şungar) ve Cem’le ( Özgür Emre Yıldırım) çalışmaya başlayan Tayfur (Taner Ölmez) bir yandan aşık olduğu Melis’e (Hazar Ergüçlü), Melis’in abisi Eyüp’ü (Bülent Şakrak) atlatarak ulaşmaya çalışırken bir yandan da gazetedeki ekip arkadaşlarıyla birlikte mahalledeki “Kayıp Babalar”ı bulmaya çalışır.



