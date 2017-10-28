Düdüklü patladı

Kapağı açtığında tenceredeki tamamen boşalmayan havanın basınçla dışarı çıkması sonucu Erzurum’un yüzünün büyük bölümünde ikinci, vücudunun bir kısmında da birinci derece yanıklar oluştu.



Yüzüne soğuk su serpen Erzurum, çevresindekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Düdüklü tencereyle yemek pişirenlerin kapağı açmak için acele etmemesini isteyen Erzurum, “Düdüklü tencerenin kapağını açarken biraz aceleci ve sabırsız davrandım. Düdüklü tencere kullanımı konusunda bilinçsiz davranıyoruz, üretimini yapanların da tencerenin havasının tamamen boşaldığını gösteren bir sistem geliştirmesi gerekir” dedi.