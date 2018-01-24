Dubleks evi uyuşturucu serasına çevirmişler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirlediği şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri geçtiğimiz cumartesi günü şüphelilerin Üsküdar'da bulunan dubleks bir eve girdiklerini belirleyerek baskın düzenledi. Ekipler yaptığı baskında 62 kilo 600 gram bonzai, 38 kök hint keneviri, hint keneviri yetiştirmede kullanılan katı ve sıvı gübre ile evde uyuşturucu serası olarak kullanılan 2 odada uyuşturucu yetiştirmede kullanılan elektronik cihazlar ele geçirdi. Polis ekipleri, şüphelilerin evin alt katını seraya çevirdiğini belirledi.

Operasyon kapsamında M.Ç.G.(37), O.Ş.(33), B.Ö.(21) ve A.T.(26) yakalanarak gözaltına alındı. Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin dubleks evde yaptığı aramalar ve evin alt katında bulunan iki odanın sera olarak kullanılması görüntülere yansıdı.