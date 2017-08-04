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    Dubai'deki Torch kulesinde yangın çıktı

    Hürriyet Haber
    04 Ağustos 2017 - 01:38Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 02:17

    Dubai'de bulunan dünyanın en yüksek kulelerinden Torch kulesinde yangın çıktı. Sosyal medyada yangına ilişkin paylaşılan görüntülerde, alevlerin tüm gökdeleni kapladığı görülüyor.

    Dubaili yetkililer binanın ‘başarılı bir şekilde tahliye edildiğini' bildirirken, itfaiye görevlilerinin binadaki yangını kontrol altına almaya çalıştığını duyurdu.

    ​Dünyanın en büyük gökdelenlerinden biri olan binada çıkan yangının sebebi henüz bilinmiyor.

    Torch Tower, daha önce de 2015'te çıkan bir yangında hasar görmüştü.

    ​79 katlı Torch Tower, 2011'de açıldığında, dünyanın en büyük gökdeleni unvanı kazanmıştı. Ancak o günden bugüne dek bu unvan, 6 farklı gökdelen arasında el değiştirdi.

    Ayrıntılar geliyor...

    Dubaideki Torch kulesinde yangın çıktı

    Etiketler: katar , torch , kule
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