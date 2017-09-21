Dubai’de Türk imzası

Crystal Towers’ın iki kulesinden birinde hizmet veren Rixos Premium Dubai ev sahipliğinde, Melkan Gürsel, Murat Tabanlıoğlu’nun katılımlarıyla düzenlenen özel davet, Cityscape Global nedeniyle kentte bulunan gayrimenkul ve mimarlık dünyasının önde gelen temsilcilerini buluşturdu. Al Fattan Properties yatırımı olan Crystal Towers, Dubai’nin Jumeirah Beach bölgesinde, Al Mamsha Street üzerinde yer alıyor. Karma kullanımlı proje, 35 katlı konut ve Rixos Premium Dubai’nin hizmet verdiği 30 katlı otel olmak üzere iki kuleden oluşuyor. Projenin yapımı ise Temmuz 2017’de tamamlandı. Dubai’de eksikliği hissedilen kentsel yaşamı hareketlendirme ve kendisine çekme kaygısını da tasarıma taşıdıklarını vurgulayan Murat Tabanlıoğlu, “Cadde kotunda yer alan restoranlar, mağazalar, sağlık, spor tesislerinin yanı sıra Dubai’nin potansiyeli yüksek bu semtinde, şeffaf, çok cepheli yapısal formu ve ışıltısı ile Crystal Towers, sosyaleşme ihtiyacına karşılık olarak da bir deniz feneri gibi insanları bulunduğu noktaya çekiyor” dedi. Melkan Gürsel ise “İstanbul’daki merkezimizin yanı sıra Dubai, Doha, Londra ve New York’taki ofislerimizle dünyanın birçok farklı coğrafyasında tasarladığımız projeler hayata geçti ve yeni projeler üretmeye devam ediyoruz” dedi.