Dubai'de bir adamın kalçasını ellediği için hapis cezası alan İngiliz turist serbest

İngiliz turist Jamie Harron'a Dubai'de halka açık alanda 'ahlaka aykırı davranış' sergileyerek bir kişinin kalçasına dokunduğu gerekçesiyle üç ay hapis cezası verildi.

Verilen ceza, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İngiltere'de yürütülen kampanyalar sonrası Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşid el Maktum'un talimatı sonrası geri çekildi.

Independent'ın haberine göre İskoçya'nın Stirling kentinden gelen Harron'ın, kalabalık bir barda içeceğinin dökülmesini engellemek için bir adama tutunduğu ve bunun 'yanlış anlaşıldığı' ifade edildi.

Öte yandan Harron'ın, Afganistan'a çalışmaya gittiği ve iki günlüğüne geldiği BAE'de tutuklandıktan sonra işini de kaybettiği belirtildi.

‘SUÇLAMALAR BOŞA ÇIKTI'

Tutuklanan Harron lehine kampanya yürüten gruplar, İngiliz turist hakkındaki suçlamaları reddetti. ‘Detained in Dubai' adıyla Harron için kampanya yürüten bir grup, polisin Harron'a davanın düştüğünü bildirdiğini duyurdu.

Ayrıca polisin, Harron'ın ‘pasaportunu almakta ve ülkeden ayrılmakta özgür olduğunu' ifade ettiği bildirildi.

Habere göre kampanyacılar, Harron'ın pasaportu almaya gittiği sırada tekrar gözaltına alınabileceğinden, bunun bir tuzak olabileceğinden endişe duymuştu.

Ancak yapılan açıklamada İngiliz turistin pasaportunu aldığı ve İngiltere'ye dönmek için gerekli işlemleri yapmaya başladığı belirtildi.

‘Detanied in Dubai' yetkilisi Radha Stirling, "Polisin diğer örneklerde olduğu gibi bir çağrı yapması, Harron'da kabul edilebilir bir gerginlik yarattı. Zira polis, bu taktiği sıklıkla kullanıyordu" dedi.

Harron için bu 'taktiğin' uygulanmamasından memnun olduklarını belirten Stirling, "Böylelikle tüm suçlamalar boşa çıktı ve Harron, kanunsuz bir sınırdışı edilmeyle karşı karşıya kalmadı. Onu serbest bırakma izni Emir Şeyh Muhammed'den geldi" dedi.

Şeyh Muhammed'in söz konusu davaya şahsi müdahalesine teşekkür eden Stirling, Harron'ın kendisini suçlayan iş adamı Emad Tabaza hakkında dava açmayı düşündüğünü söyledi.

Polisin pasaportuna el koyması sonrasında yasal işlemler için 30 bin sterlin'in üzerinde harcama yaptığını söyleyen Harron, 'kaba hareketlerde bulunup' alkol aldığı için de 30 gün tutuklu kalmıştı.

İşini kaybettiğini ve çok fazla borcu olduğunu vurgulayan Harron, "Her şey korkunç bir rüya gibi ve bunun ne zaman biteceğini bilmiyorum" diye konuştu.