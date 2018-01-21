DTK eşbaşkanı hakkında soruşturma

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, TSK tarafından Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Zeytin Dalı Harekatı başlatıldığı anımsatıldı.



Güven'in televizyonda ve sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" niteliğinde mesaj yayımladığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:



"Başsavcılığımızca halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden bu açıklama ve mesajlarla ilgili olarak Güven hakkında soruşturma başlatılmıştır. DTK ve silahlı terör örgütüne üye olma suçundan da Güven hakkında ayrıca yürütülen 2014/8409 numaralı soruşturma da halen devam etmektedir."