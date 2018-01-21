Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>DTK eşbaşkanı hakkında soruşturma

    DTK eşbaşkanı hakkında soruşturma

    AA
    21.01.2018 - 15:19 | Son Güncelleme:

    Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven hakkında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK tarafından işgal edilen alanlara yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklama ve paylaşımlardan dolayı Diyarbakır'da soruşturma başlatıldı.

    Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, TSK tarafından Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Zeytin Dalı Harekatı başlatıldığı anımsatıldı.

    Güven'in televizyonda ve sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" niteliğinde mesaj yayımladığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

    "Başsavcılığımızca halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden bu açıklama ve mesajlarla ilgili olarak Güven hakkında soruşturma başlatılmıştır. DTK ve silahlı terör örgütüne üye olma suçundan da Güven hakkında ayrıca yürütülen 2014/8409 numaralı soruşturma da halen devam etmektedir."

    Etiketler: Leyla Güven , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri