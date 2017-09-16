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    DSP'den 'uyum' uyarısı

    ANKARA
    16.09.2017 - 23:47 | Son Güncelleme: 16.09.2017 - 23:47

    DSP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, referandumda kabul edilen Anayasa değişikliğinin gerektirdiği Meclis İçtüzük değişikliği ve uyum yasaları için öngörülen sürenin 11 Ağustos’ta dolduğunu söyledi.

    Türk, şu açıklamayı yaptı: “AKP, kendilerinin teklif ettiği Anayasa değişiklikleri arasında yer alan bir hükmü çiğnemiş durumdadır. Bu değişikliklerin gerektirdiği içtüzük ve yasa değişikliklerinin hangi süre içinde çıkarılabileceğini dahi doğru hesaplayamayanlar tarafından hazırlanan Anayasa değişikliklerinin isabeti de aynı derecede şüphelidir.

    6771 sayılı kanunla yapılan değişikliklerin büyük bölümü yürürlüğe girmemiştir. Yapılması gereken, Türkiye’nin cumhuriyetle birlikte seçtiği ve zaman içinde ortaya çıkan aksaklıkları düzeltici yeni düzenlemelerle uygulamaya çalıştığı parlamenter sistemin bütün demokratik güvencelerini ortadan kaldırarak, benzeri ancak dikta rejimlerinde görülebilecek tek adam yönetimi getiren, üstelik tartışmalı halk oylamasıyla ve sınırda bir çoğunlukla kabul edilen anayasa değişikliğinden vazgeçmek; onun yerine halkın toplumsal sözleşme olarak geniş bir mutabakatla benimseyeceği yeni bir Anayasa değişikliğine gitmektir.” 

    Etiketler: DSP , anayasa değişikliği , gazetehaberleri
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