dsm group’tan dijital bilet platformu

dsm group, etkinlik sektöründe sadece nitelikli festivallere online bilet erişimi sağlayan yeni ürünü dsmbilet.com (Dream Sales Machine) sistemini duyurdu.

BİLETLER SATIŞTA

dsmticket.com/dsmbilet.com’da halihazırda dsm group etkinliklerinden 8-10 Eylül tarihli İstanbul Comics and Art Festival, 21-24 Eylül tarihli İstanbul Coffee Festival ve 29 Eylül-1 Ekim tarihli Ankara Coffee Festival’in biletleri satışa sunuluyor. Yine dsm group’un düzenleyeceği 13-15 Ekim tarihli Acı Fest Chili & Chill etkinliğinin biletleri ise yakında satışa sunulacak.

dsm group’un Kurucusu ve Başkanı Alper Sesli, şunları söylüyor: “Türkiye’nin 25 yıllık en köklü etkinlik ajansı olarak rüya gibi etkinliklerin elektronik bilet platformunu hayata geçirdik ve adını Dream Sales Machine koyduk. Kısa adıyla dsmticket.com/dsmbilet.com oldu. Dream Sales Machine ülkemizin en yeni, en bağımsız, en genç, en eğlenceli, en öğreten, en çok deneyimleten, en farklı etkinliklerin yeni buluşma adresi. Dream Sales Machine deneyim avcılarının vazgeçilmez etkinlik takip platform olacak. Aynı zamanda etkinlik takipçilerinin buluşacağı bir pazar yeri olarak da faaliyet gösterecek. Bileti satılan organizasyonların merch ürünleri, Dream Sales Machine Shop’ta etkinliğin takipçileri ile buluşacak. Platformun bir diğer önemli farkı ise fiziki bilet uygulamasına yer vermemesi. Tamamen dijital uygulama ile biletleme yapılacak. Dream Sales Machine, bilet sattıramayan sosyal sorumluluk projelerine de komisyon almadan dönemsel ev sahipliği yapacak ”

“NİCELİK DEĞİL NİTELİK”

Etkinlik sektöründe işin niteliğine önem verdiklerini kaydeden Alper Sesli, tüketicinin de bu alanda özel ve farklı hizmetler talep ettiğini belirtiyor. Açılımı Dream Sales Machine olan dsmticket.com/dsmbilet.com’u bu amaçla kurduklarını ifade eden Sesli, etkinlik endüstrisine gerçek anlamda yakışan, nitelikli, sektörün kalitesini yükselten tüm organizasyonlara ise ev sahipliği yapacaklarını dile getiriyor. Sesli, dsmticket.com/dsmbilet.com’un komisyonu, kapıda bilet teslimi için ödenen ekstra miktarı ve basılı bilet için ödenen kurye parasını ortadan kaldırarak en hesaplı bilet uygulamasını devreye aldığının altını çiziyor.

dsmticket.com/dsmbilet.com’dan cep telefonuna aktarılan QR kodunu etkinliklere girerken okutmak yeterli. Dileyenler basılı çıktı alarak da etkinliklere giriş yapabilecek. Teknik bir problem yaşandığı takdirde ise bilet sahibi kimliğini göstererek etkinliğe katılabilecek. Ödemeler dsm group’un anlaşmalı bankasının online ödemi sistemine yapılacağı için güvenlik sorunu da olmayacak. Festivallerden alınan biletlerin faturaları ise e-fatura olarak platform üzerinden sahiplerine iletilecek.