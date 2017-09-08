DSLR ve telefon kamerası karşı karşıya

Akıllı telefonunuzun kamerasını kullanmak kadar rahatı yok. Çoğu zaman cebinizde olan telefonunuzu çıkarıp, gördüklerinizi hemen yakalamanız çok kolay.

Bununla birlikte DSLR'lar çok daha fazla işlev sunuyorlar. Fotoğrafçılık yeteneklerinizi bir üst seviyeye taşımak istiyorsanız, DSLR ile akıllı telefonu kıyaslamak bile istemeyeceksiniz.

Peki ne zaman DSLR'a geçmeli? Bunu belirlemek için DSLR'ın avantajlarını bilmenizde fayda var. Sadece hobi için fotoğraf çekenler, özellikle bugünün telefonlarının sunduğu yeteneklerle yetinebilirler.

Fotoğraf Kalitesi

Bir DSLR alır almaz görüntü kalitesinin telefona kıyasla daha iyi olmasını bekleyeceksiniz, ancak burada birçok değişken devreye giriyor. Aşağıda Canon EOS Rebel T3 ve iPhone 5 ile çekilen bir muzun fotoğrafını görebilirsiniz. DSLR daha geniş bir renk aralığını yakalarken iPhone 5'in çektiği fotoğraftaki renkler atmış görünüyor.





İki cihaz da birkaç sene öncesinin giriş seviyesi cihazı olduğundan, iyi bir karşılaştırma olanağı sunuyorlar. Fotoğrafa yakından baktığımızda DSLR'ın odak noktasının biraz dışında kaldığını görüyoruz. Buna karşın telefon, muzun kenarlarını keskin ve çentikli bir hale getirmiş.

Akıllı telefon kameraları çok yol kat etmiş olsalar da, DSLR varsayılan ayarlarda bile daha iyi renk ve detay üretebiliyor. Daha iyi kareler elde etmek için ayarları kurcalamak ise size kalıyor.





Depolama

Telefonunuzda yüksek kapasiteli bir model tercih etmediğiniz sürece boş alanınız kısa sürede fotoğraflarla dolabilir. DSLR sadece fotoğraf ve videolara odaklandığı için uygulamalar, boş alanı tüketmeyecek. Dahası DSLR'a ihtiyacınıza uygun bir SD kart eklemeniz çok kolay.

Esneklik

DSLR'ınızı yakından tanımak için biraz zaman harcarsanız, zaman içinde dilediğiniz türde fotoğrafı çekebilir hale geleceksiniz. DSLR'lar odak noktası üzerinde çok daha fazla kontrole izin verdikleri için havalı tekniklerden faydalanabiliyorsunuz. DSLR ile sahnenin bir kısmını izole etmeniz de çok kolay.





Maliyet

DSLR ve telefon kamerası karşılaştırmalarında iş, her zaman bu noktada düğümleniyor. Muhtemelen bir akıllı telefonunuz var. DSLR satın almak ise belirli bir miktarda yatırım yapmanızı gerektiriyor. İlk kez profesyonel kamera alacaksanız, muhtemelen binlerce dolar harcamak istemeyeceksiniz. Bu durumda Nikon, Canon gibi iyi bir markanın 400-500 dolarlık giriş seviyesi ürünlerine göz atabilirsiniz. Bu arada bir iki lens de almanızın faydası olacak. Pahalı bir cihaz aldığınız için, koruyucu bir çanta veya kılıf satın almanızda da fayda var. Bütçenize birkaç yüksek kapasiteli SD kartı dahil etmeyi de unutmayın.