DSİ personel alımı başvurusu başladı! 518 personel alınacak!

DSİ personel alımı için müracaatlar başladı. Miühendislik, biyolog, tekniker, büro personeli gibi alanlarda gerçekleşecek olan DSİ personel alımı, yurt genelinde birçok merkeze yapılacak. Peki, DSİ personel alımı başvurusu için müracaat koşulları neler olacak? İşte, başvuru ekranı ve detaylı bilgiler

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

1) T.C. vatandaşı olmak.



2) Yukarıda her bir kadro için belirlenen öğrenim şartını taşımak.



3)Kamu haklarından mahrum bulunmamak.



4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4 üncü ve 5 inci alt bentlerinde yer alan “Kamu haklarından mahrum bulunmamak.” ve “Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.” şartlarını haiz olmak.



5) Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmamak.



6) Lisans mezunları için, ÖSYM tarafından 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.



7) Ön lisans mezunları için, ÖSYM tarafından 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP93 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.



8) Lise ve dengi okul mezunları için, ÖSYM tarafından 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP94 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.



9) Yurdun her yerinde ve arazi şartlarında görev yapabilecek sağlık şartlarını taşımak.



10) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvurular, elektronik ortamda http://personelalimi.dsi.gov.tr adresinden yapılacaktır. 29 Eylül 2017 tarihi Cuma günü saat 09.00’ da başlayacak, 08 Ekim 2017 tarihi Pazar günü saat 24.00 de sona erecektir. Tercihte bir sınırlama olmayıp, her aday kendi branşındaki il sayısı kadar tercih yapabilecektir.

SONUÇLAR NE ZAMAN DUYURULACAK?

İlan edilen pozisyon sayısı kadar belirlenen aday listesi DSİ'nin resmi internet sitesinde (www.dsi.gov.tr/duyurular) 20 Ekim 2017 tarihinde ilan edilecek olup adayların e-posta adresine bildirimde bulunulacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.