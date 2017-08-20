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    Drone'lar artık ağaç bile ekiyor!

    Hürriyet Haber
    20 Ağustos 2017 - 15:17Son Güncelleme : 20 Ağustos 2017 - 15:17

    Daha önceleri lojistik ve ambulans gibi görevler de yer alan drone’lar şimdi de doğaya hizmet edecek. Küresel iklim değişikliğine önlem almak için tasarlanan bu drone’lar ağaç dikiminde büyük fark yaratacak.

    Son zamanların popüler insansız hava aracı drone büyük bir proje ile tekrar karşımızda. Drone’lar bu sefer ağaç dikiminde görevlendirilecek. Günümüzün büyük problemlerinde biri olan küresel iklim değişiklikleri için her türlü çaba harcanmakta. Bu çabalardan biri de yeşil dünyaya katkı sağlamak.

    BioCarbon Engineering, bir günde 100.000 kadar fidan tohumlayabilen drone filosuna sahip ve her bir drone, 18 dakikada bir hektarlık alanı ağaçlandırma görevini yerine getirebiliyor. Henüz test aşamasında olan bu sistem ekim işlemi öncesinde, seçilen alan üzerinde keşif uçuşları başlıyor. Yer topografyası, biyolojik çeşitlilik, engeller hakkında veriler toplanıyor ve ardından haritalama yapılıyor. Bitki türleri ve yerleri belirleniyor. Daha sonra ikinci grup drone’lar, haritayı izleyerek parçalanabilen tohumları araziye bırakıyor. Burada Central Park'ın iki katı büyüklüğünde yani 750 hektarlık alanda Mangrov ağaçları dikiliyor. Bu şekilde ekosistemin en hızlı ve en maliyeti düşük şekilde yeniden kurulması amaçlanıyor.

    2014 yılında yürütülen çalışmalarda çeşitli ülkelerin katılımı sağlanarak New York Orman Bildirgesi kabul edilmişti. Buna göre 2030'a kadar 350 milyon hektar zarar görmüş orman ve tarım arazisine düzenleme yapılması kararlaştırılmıştı. Bu kadar kısa zaman içinde el ile dikim işleminin uzun süreceğinden insansız hava araçlarıyla dikim yapılması uygun görüldü. Bu yolla hem zamandan hem de maliyetten kar sağlanacak.

    Etiketler: drone , iha , insansız hava aracı
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