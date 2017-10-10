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    TEM'de trafiği kitleyen driftçi magandalara para cezası

    Çetin AYDIN-İSTANBUL
    10.10.2017 - 10:37 | Son Güncelleme:

    İstanbul Bayrampaşa'da, düğün konvoyunda yolu kapatarak drift yapan üç kişi yakalandı. 3 kişi, evlenen arkadaşlarına jest yapmak için drift yaptıklarını söyledi. 3 kişiye 1188 TL para cezası kesildi. 

    Bayrampaşa TEM otoyolunda geçtiğimiz pazar günü saat 19.30 sıralarında, bir anda araçlarını durduran düğün konvoyundakiler, trafiği kesti. Ardından 3 otomobil, boşaltılan yolda 'Drift' yapmaya başladı. 

    Düğün konvoyundaki kişiler, araçlarından inerek 'Drift' yapan araçları izledi. Bazı kişilerin o sırada meşale yaktıkları görüldü. Bir süre tamamen duran trafik, konvoyun hareket etmesiyle açıldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri drift yapan 3 kişiyi belirledi. İ.D, M.E.T ve M.T gözaltına alındı.

    TEMde trafiği kitleyen driftçi magandalara para cezası

    3 kişiye, aksine bir işaret bulunmadıkça trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirme, karayolunda araçların kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek ve plakayı farklı bir yere takmaktan her bir sürücüye 396 TL’den 1188 TL ceza kesildi. 3 kişi, “araçlarını kişilerin hayat sağlık ve malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etmek” suçlamasıyla sorgulanmak üzere Bahçelievler Kocasinan Polis Merkezi’ne teslim edildi. 3 kişi emniyette evlenen arkadaşlarına jest yapmak için drift yaptıklarını söyledikleri öne sürüldü.

    Etiketler: drift , bayrampaşa , TEM drift
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