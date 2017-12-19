Drama bağımlılığınızdan kurtulmanın 4 yolu

"Şikayetim nedir?"

Kendinize tam olarak neden mutsuz olduğunuzu sorun. "Şikayetim nedir ve bu şikayet bir alanda mı yoksa hayatımın çeşitli alanlarında mı?" Sonuçta sorunu çözmek için öncelikle somut bir sorun tespit etmek gerekiyor. Bu soruların ardından kendinize yöneltmeniz gereken diğer soru ise, bu ya da bu alanlardaki sonucun ne olduğudur.

Hangi düşüncelerim veya inançlarım bu sonuca katkıda bulundu?

Bu sonuca göre, benim için ne gibi duygular ortaya çıkıyor?

Bu sonucu hangi davranışlar yaratıyor?

İşe yaramayan döngüyü fark edin!

Kendinize belli başlı sorular sorduktan sonra verdiğiniz yanıtlar üzerine düşünerek gerçeğe ulaşabilirsiniz. Mesela ilişkiniz iyi giderken kendinizi endişeli hissediyorsanız, bu sorularla bunun nedenine ulaşmaya çalışabilirsiniz. Endişeleriniz korkularınızı uyandırır ve siz henüz olmamış olumsuz bir gelecek için savaşamayacağınız için, eşinizle ilişkinizde gündelik şeyler üzerinden kaos yaratabilirsiniz. Ama sonra sorunu tespit ettiğinizde, kötü bir evliliğin içinde büyümüş bir çocuk olduğunuzu ve bu şartların dışındayken sudan çıkmış balık gibi hissettiğinizi görürsünüz. Ve tekrar evde hissetmek için kaos yaratma eğiliminde olduğunuzu fark edersiniz! İşte aslında gerçek bu kadar basittir. Ve siz davranışınızın asıl nedenini bulduğunuz anda, onu çözmeye tamamen yakalamışsınız demektir; çünkü bu davranışınızı tümüyle değiştirebilirsiniz.

Kendinizle ilgili ne düşündüğünüzü keşfedin!

Kendinize bir sorun bakalım, insanların sizinle ilgili ne düşündükleri konusundaki varsayımlarınız neler? Ve bu varsayımlar, davranışlarınızı nasıl etkiliyor? Varsayımlarınızın, oluşan sonuçlara etkisi ne?

İnsanlar, sizinle ilgili birçok farklı düşünceye sahip olabilirler. Ancak siz bu düşüncelerin hiçbirine hükmedemezsiniz ve onlardan duymadığınız sürece de asla emin olamazsınız. Bu nedenle davranışlarınızın varsayımlarınızdan etkilenmemesine özen gösterin. Başkalarının düşüncelerine göre davranış sergilemeniz, sizi hayatın pek çok alanında yanıltabilir. Bundan daha da önemlisi, sizin kendinizle ilgili ne düşündüğünüzdür. Kendinizi gerçekten olduğunuz yerde görün, daha aşağıda veya acınası bir yerlerde değil!

Duygularınızı kabul edin ve ne istediğinizi yeniden düşünün!

Davranışlarınızın temeline indikten ve aradığınız cevabı bulduktan sonra, her şeyi değiştirmenin yolu öncelikle kabul etmek. Tespit ettiğiniz gerçeği kabul edin, duygularınızı karşınızdakiyle paylaşın aslında ne istediğinize karar verin. İstediğiniz gerçekten kaos mu, yoksa huzurlu bir ilişki mi? Cevabınız her neyse, artık bu amaca göre hareket edebilir ve davranışlarınızı buna göre şekillendirebilirsiniz.