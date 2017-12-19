Haberler>Kelebek Magazin>Hayat Haberleri>Drama bağımlılığınızdan kurtulmanın 4 yolu

Drama bağımlılığınızdan kurtulmanın 4 yolu

Her şey kötü mü gidiyor? Öyleyse kendinize şu soruları sorun:Her yıl yaşadığınız bir seri dramdan dolayı, hayatınızın gerçek bir televizyon şovu olması gerektiğini mi düşünüyorsunuz?Aile ve arkadaşlarınız sizi sürekli olarak küçük sinir krizlerine sokuyor mu?Bu sorulara verdiğiniz yanıt evetse, hayat, çevrenizdeki insanlar için oldukça yorucu olmalı. Çünkü siz, bu tiyatroda biraz heyecan kazanmış olabilirsiniz ama durum, başkaları için oldukça zor görünüyor. Bu nedenle hayatınızı dengelemek için karar verme sürecinizi yeniden değerlendirmeniz gerekiyor. Daha doğrusu drama bağımlılığınızdan kurtulmanız. İşte dramatik bir kısır döngünün ortasında kendinizi keşfetmek yorulursanız, kendinize sormanız gereken o sorular:

Doğan BURDA
19.12.2017 - 10:22 | Son Güncelleme :

"Şikayetim nedir?"

Kendinize tam olarak neden mutsuz olduğunuzu sorun. "Şikayetim nedir ve bu şikayet bir alanda mı yoksa hayatımın çeşitli alanlarında mı?" Sonuçta sorunu çözmek için öncelikle somut bir sorun tespit etmek gerekiyor. Bu soruların ardından kendinize yöneltmeniz gereken diğer soru ise, bu ya da bu alanlardaki sonucun ne olduğudur.

 Hangi düşüncelerim veya inançlarım bu sonuca katkıda bulundu?

Bu sonuca göre, benim için ne gibi duygular ortaya çıkıyor?

Bu sonucu hangi davranışlar yaratıyor?

Drama bağımlılığınızdan kurtulmanın 4 yolu

 İşe yaramayan döngüyü fark edin!

Kendinize belli başlı sorular sorduktan sonra verdiğiniz yanıtlar üzerine düşünerek gerçeğe ulaşabilirsiniz. Mesela ilişkiniz iyi giderken kendinizi endişeli hissediyorsanız, bu sorularla bunun nedenine ulaşmaya çalışabilirsiniz. Endişeleriniz korkularınızı uyandırır ve siz henüz olmamış olumsuz bir gelecek için savaşamayacağınız için, eşinizle ilişkinizde gündelik şeyler üzerinden kaos yaratabilirsiniz. Ama sonra sorunu tespit ettiğinizde, kötü bir evliliğin içinde büyümüş bir çocuk olduğunuzu ve bu şartların dışındayken sudan çıkmış balık gibi hissettiğinizi görürsünüz. Ve tekrar evde hissetmek için kaos yaratma eğiliminde olduğunuzu fark edersiniz! İşte aslında gerçek bu kadar basittir. Ve siz davranışınızın asıl nedenini bulduğunuz anda, onu çözmeye tamamen yakalamışsınız demektir; çünkü bu davranışınızı tümüyle değiştirebilirsiniz. 

 

Drama bağımlılığınızdan kurtulmanın 4 yolu

Kendinizle ilgili ne düşündüğünüzü keşfedin!

Kendinize bir sorun bakalım, insanların sizinle ilgili ne düşündükleri konusundaki varsayımlarınız neler? Ve bu varsayımlar, davranışlarınızı nasıl etkiliyor? Varsayımlarınızın, oluşan sonuçlara etkisi ne? 

İnsanlar, sizinle ilgili birçok farklı düşünceye sahip olabilirler. Ancak siz bu düşüncelerin hiçbirine hükmedemezsiniz ve onlardan duymadığınız sürece de asla emin olamazsınız. Bu nedenle davranışlarınızın varsayımlarınızdan etkilenmemesine özen gösterin. Başkalarının düşüncelerine göre davranış sergilemeniz, sizi hayatın pek çok alanında yanıltabilir. Bundan daha da önemlisi, sizin kendinizle ilgili ne düşündüğünüzdür. Kendinizi gerçekten olduğunuz yerde görün, daha aşağıda veya acınası bir yerlerde değil! 

 

Drama bağımlılığınızdan kurtulmanın 4 yolu

Duygularınızı kabul edin ve ne istediğinizi yeniden düşünün!

Davranışlarınızın temeline indikten ve aradığınız cevabı bulduktan sonra, her şeyi değiştirmenin yolu öncelikle kabul etmek. Tespit ettiğiniz gerçeği kabul edin, duygularınızı karşınızdakiyle paylaşın aslında ne istediğinize karar verin. İstediğiniz gerçekten kaos mu, yoksa huzurlu bir ilişki mi? Cevabınız her neyse, artık bu amaca göre hareket edebilir ve davranışlarınızı buna göre şekillendirebilirsiniz. 

 

Etiketler: Drama nedir , bağımlılık , Huzur
﻿

EN ÇOK OKUNANLAR

    Koç Burcu
    21 Mart - 20 Nisan

    Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

    Boğa Burcu
    21 Nisan - 20 Mayıs

    Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

    İkizler Burcu
    21 Mayıs - 20 Haziran

    Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

    Yengeç Burcu
    21 Haziran - 22 Temmuz

    Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

    Aslan Burcu
    23 Temmuz - 23 Ağustos

    Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

    Başak Burcu
    24 Ağustos - 23 Eylül

    Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

    Terazi Burcu
    24 Eylül - 23 Ekim

    Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

    Akrep Burcu
    24 Ekim - 22 Kasım

    Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

    Yay Burcu
    23 Kasım - 21 Aralık

    Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

    Oğlak Burcu
    22 Aralık - 20 Ocak

    Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

    Kova Burcu
    21 Ocak - 18 Şubat

    Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

    Balık Burcu
    19 Şubat - 20 Mart

    Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri