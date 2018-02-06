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Draghi'den enflasyon açıklaması

AA
06.02.2018 - 09:43 | Son Güncelleme:

ECB Başkanı Draghi, "Enflasyonun hedefimiz olan yüzde 2'nin altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyelere yakınlaşacağı konusundaki güvenimize rağmen bu konuda henüz zafer ilan edemiyoruz." dedi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, "Enflasyonun hedefimiz olan yüzde 2'nin altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyelere yakınlaşacağı konusundaki güvenimize rağmen bu konuda henüz zafer ilan edemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

 ECB'nin internet sitesinde yer verilen açıklamaya göre, Draghi, Strazburg'daki Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda konuşma yaptı.

 Draghi, konuşmasında 10 yıl önce küresel mali kriz başladığını anımsatarak, şunları dile getirdi:

 "Bugün krizin kalıntılarının üstesinden gelmek için daha fazla çaba gösterilmek zorundayken Avro Bölgesi ekonomisi genişliyor ve istihdam artıyor. Avro Bölgesi ekonomisi, önceden beklenenden daha güçlü büyüme oranları ile ve potansiyelin çok üzerinde, sağlam bir şekilde genişliyor.

 Öncü verilere göre, Avro Bölgesi'nde reel gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH), 2017 yılı Aralık ayı personel projeksiyonlarımızda öngörülen yüzde 1,7 oranına kıyasla 2017'de yüzde 2,5 arttı."

 Euro Bölgesi'nde işsizliğin azaldığı ve istihdamın da güçlü şekilde arttığına dikkati çeken Draghi, "Enflasyonun hedefimiz olan yüzde 2'nin altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyelere yakınlaşacağı konusundaki güvenimize rağmen bu konuda henüz zafer ilan edemiyoruz." ifadelerini kullandı.

 Mario Draghi, bankacılık reform paketinin sonuçlandırılmasının hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, bu paketin düzenleyici mimariyi güçlendireceğini, bankacılık sektöründeki riskleri azaltacağını ve finansal istikrarı artıracağını sözlerine ekledi.

Etiketler: Euro , draghi mario
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