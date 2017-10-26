Draghi yumuşak iniş arayışında

Avrupa Merkez Bankası'nın Perşembe günü düzenleyeceği toplantıda, geniş ölçekli tahvil alım programının ne zaman sona ereceği görüşülecek. Politika kararı, Frankfurt'ta saat 13:45'te açıklanacak ve Başkan Mario Draghi, bundan 45 dakika sonra konuşma yapacak.

Draghi, 2019 yılının Ekim ayında dolacak görev süresini merkez bankasının enflasyon hedefine ulaşmaksızın veya faizleri artırmaksızın tamamlayabilir. Bloomberght'nin haberine göre Yönetim Kurulu'nun aylık tahvil alımlarını 60 milyar eurodan başlayarak (71 milyar dolar) kapasitenin izin verdiği müddetçe azaltmasının olası olduğu görünümü mevcut. Yetkililer, bir yandan, tüketici fiyatlarındaki büyümenin hızlanmasını bekliyor olacak.

Avrupa Merkez Bankası, 2011'de görev süresinin son aylarında faizleri iki kez artıran eski AMB Başkanı Jean-Clause Trichet'in yaptığı hatayı tekrarlamak istemiyor.