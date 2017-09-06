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    Down sendromlu kızı taciz etti, öldüresiye dayak yedi

    Hürriyet Haber
    06.09.2017 - 13:21 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 13:21

    İzmir'in Buca ilçesinde 15 yaşındaki down sendromlu B.A. adlı kızı taciz ettiği iddia edilen B.P, genç kızın yakınları tarafından darp edildi.

    Taciz olayının ardından kaçan B.P'yi takip ederek Urla Zeytinalanı'nda bir cami avlusunda yakalayan kızın yakınları hastanelik etti. Olay, Kurban Bayramı'nın ilk günü Buca İşçievleri semtinde meydana geldi. Down sendromlu B.A. evlerinin yakınındaki bir markete ekmek almak için gitti.
    Küçük kızı market çıkışında takip eden B.P. bir apartman girişinde sıkıştırıp taciz etti.

    TELEFONLA ARADI

    Yeni Asır'ın haberine göre, daha sonra kızın cep telefonunu alıp kendi telefonuna çağrı atan zanlı kaçtı. Daha sonra kızı telefonla arayan B.P. uygunsuz konuşmalar yaparak tacize devam etti. Bir şeyden habersiz olan küçük kızın bulunduğu odaya, annesi M.A. girince gerçek ortaya çıktı. Bunun üzerine durumun fark edildiğini anlayan B.P. telefonu tamamen kapattı.

    YAKINLARI İZ SÜRDÜ

    Anne M.A. durumu yakınlarına ve ailesine anlattı. Bunun ardından B.P'nin izini süren yakınları, Urla Zeytinalanı'nda bir caminin avlusunda yakaladı.
    B.P'yi öldüresiye döven B.A'nın yakınları, hastanelik etti. Cami cemaati tarafından kurtarılan B.P. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
    Tacize uğrayan kızın yakınları, "Böyle sapık olamaz, yeğenimizi taciz edip saldırdığı gibi bir de telefonla utanmadan korkusuzca arıyor. Bu tiplerin hakkını vermek lazımdı, biz de verdik" dedi.

    Etiketler: izmir , urla , down sendromu
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