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    Dövmesinden teşhis edildi... Korkunç...

    DHA
    18 Ağustos 2017 - 15:08Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 15:46

    Vahşet! Trabzon'da 3 gün önce yol kenarındaki ormanlık alanda cesedi bulunan Pınar Kaynak cinayetinde 2 şüpheli tutuklandı.

    Trabzon'un Ortahisar İlçesi’nde yol kenarındaki ormanlık alanda başı taşla ezilen cesedi bulunan 24 yaşındaki Pınar Kaynak cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

    Çukurçayır Mahallesinde eski hayvan barınaklarının yanındaki ormanlık alanda 3 gün önce çıplak bir kadın cesedi bulundu. Göğsüne bıçak saplanan ve başı taşla ezilerek öldürülen kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma yürütüldü.

    DÖVMESİNDEN TEŞHİS EDİLDİ

    Vücudunda bulunan dövmeler sayesinde genç kızın 1993 doğumlu Pınar Kaynak olduğu belirlendi. Bilgi veren bir kişi genç kızın son olarak 4 arkadaşı ile birlikte bir araçla gezdiklerini söyledi.

    Katillerin yakalanması için çalışma başlatan jandarma A.K. ve N.B.’yi gözaltına aldı.

    Sorgularında suçlamayı kabul etmeyen şüpheliler A.K. ve N.B., sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

     

    Etiketler: Trabzon , cinayet , vahşet
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