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    Dövmeler tere engel oluyor

    Hürriyet Haber
    11 Ağustos 2017 - 22:20Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 22:20

    Dövmeye rağbet dünya genelinde artarken, Amerikalı araştırmacılar bu trendin sağlığa zararlarını ortaya çıkardı. Buna göre dövmeli insanlar, dövmesi olmayanlara kıyasla daha az terliyor.

    ABD’deki Michigan eyaletindeki Alma Koleji tarafından yapılan araştırmaya 21 yaşında 10 sağlıklı erkek katıldı. Hepsinin vücudunun üst kısmının bir bölümünde dövme vardı. Araştırmacılar verdikleri kimyasallarla deneklerin ter bezlerini harekete geçirdiler. Sonra küçük disklerle ter miktarına bakıldı. 20 dakika sonra derinin dövmeli bölümündeki ter oranının dövmesiz bölgeye göre yarı yarıya az olduğu belirlendi. Terleme, vücudun ısısını kontrol etmede yardımcı oluyor. Terleyememek ise vücudun aşırı ısınmasına yol açıyor. Hatta ölümle sonuçlanan sıcak çarpması riski de doğuyor.

    Etiketler: dövme , ter , gazetehaberleri
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