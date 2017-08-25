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    'Dövmeci darbeci' tutuklandı

    KAYSERİ DHA
    25 Ağustos 2017 - 19:47Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 19:50

    Kayseri’de yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında, sosyal medya hesaplarında darbe girişimini övdüğü iddiasıyla Kaan Ayhan A., gözaltına alındı. Kolunda ’Yurtta Sulh Konseyi’, ’15 Temmuz TSK’ dövmeleri bulunan şüpheli, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Kaan Ayhan A. çıkarıldığı hakimlikte tutuklandı.

    Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğana, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine ve devlet büyüklerine hakaret ettiği ve FETÖ/PDY propagandası yaptığı iddiasıyla Kaan Ayhan A. gözaltına alındı.

    Tekel bayisinde çalıştığı bildirilen şüpheli A., polisteki sorgusunun ardından, Adli Tabiplik’te sağlık kontrolünden geçirildi ve adliyeye sevkedildi. Şüphelinin koluna ’Yurtta Sulh Konseyi’ ve ’15 Temmuz’ yazılı dövmeler yaptırdığı görüldü.

    TUTUKLANDI
    Kayseri’de yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında, sosyal medya hesaplarında darbe girişimini övdüğü iddiasıyla gözlatına alınan ve kolunda ’Yurtta Sulh Konseyi’, ’15 Temmuz TSK’ dövmeleri bulunan Kaan Ayhan A., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte tutuklandı.

     

     

    Etiketler: 15 Temmuz , FETÖ , Kayseri
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