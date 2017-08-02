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    Dövme sildiren iki bankacı arkadaş yandı... Tazminat davası açtılar

    Hürriyet Haber
    02 Ağustos 2017 - 09:31Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 09:31

    İstanbul’da iki bankacı dövmelerini sildirmek için ünlü bir kliniğe gitti. Vücutlarında ikinci derece yanıklar oluşan iki arkadaş klinik ve doktora 20’şer bin liralık manevi, toplam 14 bin liralık da maddi tazminat davası açtı.

    İstanbul'da bankacı iki arkadaş Ceylan K. (34) ile Derya Ç. (35), 2 yıl önce yaptırdıkları dövmelerini sildirmek için internetten buldukları bir kliniğe başvurdu.

    Habertürk'ün haberine göre; kliniğin Ataşehir şubesinde görevli Dr. Hüseyin T., Ceylan K.’nın iki omuzunda, Derya Ç.’nin de sol kolundaki dövmeye “picosure lazer” adlı makine ile silme işlemi yaptı. Ancak yanık izleri geçmeyen ve başka hastaneye giden iki arkadaşa ikinci derece yanık teşhisi konuldu. İki arkadaş, klinikten ödedikleri 2 bin lirayı geri istedi. E-mail atarak geri dönen klinik yetkilileri, bankacılara gönderdikleri ihtarnamede, kötü niyetli olduklarını, dövme silme işlemi uygulamadan önce yapılacak işlemlerin anlatıldığını ve ikinci derece yanık olmasının mümkün olduğunu söylediklerini öne sürdü. Klinik, kızların yaşadıklarını bir yerde anlatması ve paylaşması durumunda yasal yollara başvuracaklarını belirtti. İki bankacı İstanbul Tüketici Mahkemesi’ne avukatları Fulya İnce aracılığıyla başvurarak klinik ve doktor Hüseyin T.’ye 20’şer bin lira manevi tazminat davası açtı. Ceylan K. 8 bin, Derya Ç. de 6 bin lira maddi tazminat talep etti. Yanık izlerinin görünmemesini isteyen Ceylan K. ile Derya Ç., doktor görüşü de alarak yeniden aynı bölgelere dövme yaptırdı.

    ‘DELİLLER KARARTILDI’

    Doktor Hüseyin T., vücuttaki yanık izlerinin geçici bir durum olduğunu ileri sürerek şikâyetçilerin yeni dövme yaptırarak delilleri kararttığını iddia etti. Medikal estetik hekimi Birgül Altuntürk ise, “Dövme silmede değişik nanometrede dalga boyları olan özel bir lazer sistemi kullanılır. Normalde hafif kızarıklık oluşur. Bilinçsiz ellerde yanık olarak geri dönebilir. Tek seansta dövme silinmez” diye konuştu.

    Etiketler: bankacı , dövme , tazminat davası , istanbul
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