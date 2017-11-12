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Döviz riski haritası çıkıyor

Neşe KARANFİL/ANKARA
12.11.2017 - 21:51 | Son Güncelleme:

DOLAR kurunda yaşanan hareketlilik nedeniyle başlatılan ve son bir yıldır süren şirketlerin döviz borcuna yönelik çalışmada son aşamaya gelindi. Reel sektörün 212 milyar doları bulan döviz açığı için yasal düzenlemenin çıkması bekleniyor. Şirketlerin gelir ve borçlarına ilişkin bilgileri bankacılık başta olmak üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) gibi kanallardan toplanabiliyordu. Ancak, riski nasıl yönettiklerine ilişkin bilgilerin eksik kaldığı belirtildi. Torba tasarıda yer alan yetki alındıktan sonra bilgiler talep edilerek toplanabilecek. Böylece reel sektörün döviz gelir ve borcu arasındaki risk haritası ortaya çıkarılacak.

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen torba tasarı beş bölüm halinde ele alınıyor. İlk bölüm çıktı. Bu hafta görüşmeler devam edecek. Torba tasarıda yer alan düzenlemeye göre, Merkez Bankası gerçek ve tüzel kişilerden döviz pozisyonu etkileyen işlemlerini izlemek için her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilecek. Reel sektörün döviz borcunun izlenmesine yönelik çalışmada nihai aşamaya gelindiği belirtildi.

ORTA ÖLÇEKTEN BAŞLIYOR

Yasal düzenlemenin ardından şirketlerin risk yönetim ürünlerinin daha fazla detaylarının alınabilecek. Risklerinin ne kadarının hangi ürünle hedge edilmeye çalışıldığı, risk yönetiminde nelerin kullanıldığı sorulacak.

Ekonomi yönetiminin çalışmaya orta ölçekli firmalardan başlamayı planlandığı kaydedildi. Çalışmalarda swaplı ürünler, forward’lı ürünlere bir takım vergi teşviklerinin sağlanıp sağlanmayacağı üzerinde ilerleyeceğini anlatan yetkililer, öncelikle firmaların risk haritasının çıkarılacağını, düzenlemelerin belli bir aşamaya gelmesi gerektiğini vurguladılar.

Döviz riski haritası çıkıyor

Etiketler: Döviz riski , gazetehaberleri
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