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Döviz kuru riski sigortası geliyor

Hürriyet Haber
05.10.2017 - 09:57 | Son Güncelleme:

İhracatta kur riskini azaltmak için 'döviz kuru riski sigortası' aracı oluşturulacak.

Türkiye İhracatçılar Meclisi en çok ihracat yapan 100 firmayı açıkladı. İlk 10'da otomotivciler zirveye çıkarken, Tüpraş geçen yıla göre 3 sıra geriledi.

Türkiye’nin 2018 büyümesine 0.8 puan katkı vermesi hesaplanan ihracat için kapsamlı bir önlem paketi hazırlanıyor. Bunlar arasında devlet yardımlarını kolaylaştırma, Eximbank kaynaklarını artırma gibi tedbirlerin yanı sıra, şirketlerin kur oynaklığından kaynaklı ani maliyet değişimlerini önlemek için “döviz kuru riski sigortası” sistemi de geliştirilecek.

Dünya'nın haberine göre döviz kuru riski sigortası olarak tanımlanan sistemde, ihracat ve ithalat yapan şirketlerin fazlaca kullanmadığı türev araçlar (future, forward, opsiyon) yerine daha basit bir sistem düşünülüyor. Sistemin, ihracatçının sattığı ürünün kur değerinin düşmesi halinde oluşacak zararı karşılamayı taahhüt eden bir yapıda oluşturulması öngörülüyor. Önerilen sigorta ithalat yaparak iç piyasaya satış yapan firmaları kapsamayacak.

İhracatı kolaylaştırma yönünde 2018-2020 döneminde bir dizi idari iyileştirme de yapılacak. OVP’ye konulan eylemlere göre, helal belgelendirme ve akreditasyon altyapısıyla, pazar çeşitlendirmeye çalışan ihracatçılara imkan sağlanacak. Küçük firmaların ürün satışı, yeni pazarlara girişte kolaylık gibi avantajlar sağlayan elektronik ticarete yönelik de e-ihracat stratejisi uygulanmaya başlanacak.

Hükümet bu alanda e-ihracata yönelik internet altyapısı ve lojistik hizmetlerine destek verme yönünde bir karar almıştı. Bunlara yönelik olarak özellikle lojistik kanalından kamu desteği verilmesi planlanıyor. OVP’de kolaylaştırıcı önlemler arasında, müşteri bulma, lojistik ve ödeme süreçlerinin elektronik ortamda tek merkezden koordine edilme imkânı olarak tanımlanan ‘Tek Noktadan İhracat’ sistemi de oluşturulacak.

Etiketler: Döviz kuru riski , Döviz kuru riski sigortası , ovp
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