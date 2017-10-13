Döviz borcunun yüzde 70’i bin firmada

Uysal, şöyle devam etti: “Döviz borçluluğu 15 milyon doların üzeri olan firmalarla ilgili de bir veri toplama ihtiyacı var. Burada biz bir pilot çalışma yürüttük, yaklaşık 100-110 firma üzerinde yapılan bir çalışma. Bu veriler daha çok bankalar ve finansal kurumlar üzerinden elde edilmeye çalışıldı. Ama bu yaptığımız çalışmada görüldü ki şu andaki çerçeve bizim isteğimiz verileri sağlıklı bir şekilde elde etme imkanını sağlamıyor. Dolayısıyla, tüm bilanço dışı verileri de özellikle türev işlemlerden kaynaklanan kur riski işlemlerini, döviz pozisyonu yaratan işlemleri de kapsayacak şekilde veri toplayabilmemiz için bu düzenleme bir zaruret olarak ortaya çıkıyor. Zaman zaman kur dalgalanmaları yaşıyoruz. Bu dalgalanmalar yaşandığı dönemlerde finansal istikrara zarar getirmemesi amacıyla yapılan bir çalışmadır temelinde.”

BU YETKİ ÇOK GENİŞ

CHP İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil de, gerçek ve tüzel kişilerin döviz pozisyonu ifadesinin çok geniş bir kavram olduğunu söyledi. Muhalefetten bu yönde gelen eleştirileri yanıtlayan Maliye Bakanı Naci Ağbal ise Merkez Bankası’nın riski görebilmek için çalışma yapacağını söyledi. Ağbal, “Yoksa, sahadaki yani ‘10 bin liralık bir mal almış döviz cinsinden, ben gideyim de bunun...’ Onun peşine düşecek hali yok” dedi.