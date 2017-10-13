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Döviz borcunun yüzde 70’i bin firmada

Hacer BOYACIOĞLU/ANKARA
13.10.2017 - 22:01 | Son Güncelleme:

KURDAKİ dalgalanmalar sonrası gündeme gelen özel sektörün döviz borcu ile ilgili Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Uysal açıklama yaptı. Uysal, özel sektörün döviz borcunun yüzde 70’inin bin firmada olduğunu söyledi. Torba tasarının dünkü görüşmelerinde Merkez Bankası’na, mevzuatla ilgili kendisine verilen görevleri yerine getirmek için gerçek ve tüzel kişilerden her türlü bilgi ve belge isteme yetkisi verildi. Düzenlemeyle ilgili muhalefet vekillerinin sorularına yanıt veren Uysal, 200 milyar dolarlık özel sektör riskiyle ilgili bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Uysal, şöyle devam etti: “Döviz borçluluğu 15 milyon doların üzeri olan firmalarla ilgili de bir veri toplama ihtiyacı var. Burada biz bir pilot çalışma yürüttük, yaklaşık 100-110 firma üzerinde yapılan bir çalışma. Bu veriler daha çok bankalar ve finansal kurumlar üzerinden elde edilmeye çalışıldı. Ama bu yaptığımız çalışmada görüldü ki şu andaki çerçeve bizim isteğimiz verileri sağlıklı bir şekilde elde etme imkanını sağlamıyor. Dolayısıyla, tüm bilanço dışı verileri de özellikle türev işlemlerden kaynaklanan kur riski işlemlerini, döviz pozisyonu yaratan işlemleri de kapsayacak şekilde veri toplayabilmemiz için bu düzenleme bir zaruret olarak ortaya çıkıyor. Zaman zaman kur dalgalanmaları yaşıyoruz. Bu dalgalanmalar yaşandığı dönemlerde finansal istikrara zarar getirmemesi amacıyla yapılan bir çalışmadır temelinde.”

BU YETKİ ÇOK GENİŞ
CHP İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil de, gerçek ve tüzel kişilerin döviz pozisyonu ifadesinin çok geniş bir kavram olduğunu söyledi. Muhalefetten bu yönde gelen eleştirileri yanıtlayan Maliye Bakanı Naci Ağbal ise Merkez Bankası’nın riski görebilmek için çalışma yapacağını söyledi. Ağbal, “Yoksa, sahadaki yani ‘10 bin liralık bir mal almış döviz cinsinden, ben gideyim de bunun...’ Onun peşine düşecek hali yok” dedi.

Etiketler: Murat Uysal , gazetehaberleri
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