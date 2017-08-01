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    DÃ¶verek Ã¶ldÃ¼rdÃ¼kleri arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n cesedini el arabasÄ±na koyup sokaÄŸa bÄ±raktÄ±lar

    Ã‡aÄŸatay KENARLI/Ä°STANBUL, (DHA)Â
    01 AÄŸustos 2017 - 15:05Son GÃ¼ncelleme : 01 AÄŸustos 2017 - 15:15

    BAYRAMPAÅžAâ€™da Pakistan uyruklu 5 ÅŸÃ¼pheli kira sebebiyle tartÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± ev arkadaÅŸlarÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼. 3 ÅŸÃ¼pheli arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n cesedini kaÄŸÄ±t toplayÄ±cÄ±larÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± el arabasÄ±na koyarak taÅŸÄ±malarÄ± gÃ¼venlik kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±.

    Olay BayrampaÅŸa MuratpaÅŸa Mahallesi Siteler Caddesiâ€™nde geÃ§tiÄŸimiz cumartesi gÃ¼nÃ¼ saat 04.00 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi.

    Ä°ddiaya gÃ¶re, BayrampaÅŸaâ€™da aynÄ± evde yaÅŸayan Pakistan uyruklu C.U., C.A.(17), S.A.(21), H.U.Z.(34), N.M.(26) ve A.M.(24) arasÄ±nda kira konusunda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. Ã‡Ä±kan tartÄ±ÅŸmanÄ±n bÃ¼yÃ¼mesi Ã¼zerine ÅŸÃ¼pheliler arkadaÅŸlarÄ± C.U.â€™yu dÃ¶verek Ã¶ldÃ¼rdÃ¼.

    Daha sonra 3 ÅŸÃ¼pheli arkadaÅŸlarÄ± C.U.â€™nun cesedini kaÄŸÄ±t toplayÄ±cÄ±larÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± el arabasÄ±na koyarak bir sokaÄŸa bÄ±raktÄ±. BayrampaÅŸa Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarda C.A., S.A., H.U.Z.â€™u olayÄ±n meydana geldiÄŸi evde, N.M. ve A.M.â€™yi BahÃ§elievlerâ€™de yakalayarak gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

    Emniyetteki iÅŸlemleri tamamlanan Pakistan uyruklu ÅŸÃ¼pheliler sevk edildikleri adliyede Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkeme tarafÄ±ndan tutuklandÄ±.



    Etiketler: BayrampaÅŸa , kavga , cinayet
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