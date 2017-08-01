DÃ¶verek Ã¶ldÃ¼rdÃ¼kleri arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n cesedini el arabasÄ±na koyup sokaÄŸa bÄ±raktÄ±lar

Olay BayrampaÅŸa MuratpaÅŸa Mahallesi Siteler Caddesiâ€™nde geÃ§tiÄŸimiz cumartesi gÃ¼nÃ¼ saat 04.00 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi.

Ä°ddiaya gÃ¶re, BayrampaÅŸaâ€™da aynÄ± evde yaÅŸayan Pakistan uyruklu C.U., C.A.(17), S.A.(21), H.U.Z.(34), N.M.(26) ve A.M.(24) arasÄ±nda kira konusunda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. Ã‡Ä±kan tartÄ±ÅŸmanÄ±n bÃ¼yÃ¼mesi Ã¼zerine ÅŸÃ¼pheliler arkadaÅŸlarÄ± C.U.â€™yu dÃ¶verek Ã¶ldÃ¼rdÃ¼.

Daha sonra 3 ÅŸÃ¼pheli arkadaÅŸlarÄ± C.U.â€™nun cesedini kaÄŸÄ±t toplayÄ±cÄ±larÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± el arabasÄ±na koyarak bir sokaÄŸa bÄ±raktÄ±. BayrampaÅŸa Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarda C.A., S.A., H.U.Z.â€™u olayÄ±n meydana geldiÄŸi evde, N.M. ve A.M.â€™yi BahÃ§elievlerâ€™de yakalayarak gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.



Emniyetteki iÅŸlemleri tamamlanan Pakistan uyruklu ÅŸÃ¼pheliler sevk edildikleri adliyede Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkeme tarafÄ±ndan tutuklandÄ±.







