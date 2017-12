Dövdüler işkence yaptılar

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını açıklamasının ardından Filistinlilerin yaptığı eylemler sırasında İsrail askerleri tarafından gözleri bağlı şekilde götürüldüğü fotoğrafı tüm dünyada yankı bulan 16 yaşındaki Fevzi Cuneydi, tutuksuz yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakıldı ve ailesine kavuştu. Yaşadıklarını anlatan Cuneydi, gözaltındayken İsrail askerlerinden şiddet gördüğünü ve kötü muameleye maruz kaldığını söyledi.



TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR

El Halil kentine bağlı Vadi et Tuffah Caddesi’nde göz yaşartıcı gaz ve arbededen kaçarak bir yakınının evine giderken gözaltına alındığını anlatan Cuneydi, “Askerler beni alır almaz yere fırlatıp dövmeye başladılar. Vücudumun her yerine vurdular. Başıma vurdular, ayaklarıyla üzerime bastılar. Çok korktum. Neler olduğunu anlamadım. Beni bağlayıp nerede olduğunu bilmediğim bir cezaevine götürdüler. Vücudumda kanamalar vardı ve her yerim ağrıyordu” dedi. Cezaevinde de gözleri kapalı şekilde darp edildiğini, soruşturma sırasında üzerine soğuk sular döküldüğünü kaydeden Cuneydi, kendisine destek veren herkese, özellikle Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.



SAĞ OMZUNDA KIRIK VAR

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinin batısındaki Ofer Askeri Mahkemesi’nde önceki gün görülen duruşmada, Cuneydi’nin 10 bin şekel (11 bin lira) kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verilmişti. Uluslararası Çocukları Koruma Örgütü’nün Filistin şubesi, Cuneydi’nin 7 Aralık’ta gözaltına alınmasının ardından yapılan sağlık muayenesinin sonuçlarını duyurmuştu. Örgütten yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin gözaltı esnasında Cuneydi’yi dövdüğü belirtilmiş, bunun neticesinde Cuneydi’nin vücudunda darp izleri ve sağ omuzunda kırık oluştuğu kaydedilmişti.



SARI SAÇLI KIZ DA GÖZALTINDA

Filistinli 16 yaşındaki genç kız Ahed Tamimi ise İsrail güçleri tarafından gözaltında tutulmaya devam ediyor. 2012 yılında İsrail askerlerine karşı yumruğunu kaldırırken çekilen fotoğrafıyla tanınan Tamimi, aynı yıl Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye’de ağırlanmıştı. Tamimi’nin serbest kalması için kefalet ödenmesi talebi mahkeme tarafından reddedilmiş ve genç aktivistin gözaltı süresi uzatılmıştı.