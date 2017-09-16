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    Dövdüler ezdiler

    Yusuf BAŞTUĞ / DHA
    16.09.2017 - 23:34 | Son Güncelleme: 16.09.2017 - 23:34

    ADANA merkez Seyhan ilçesinde otomobiliyle seyir halindeki oto kiralama işi yapan Murat Y. (37), yolda yaya olarak giden İbrahim O. (22), Ethem O. (17) ve Ural O. (13) kardeşler ile yol verme konusunda tartıştı.

    3 kardeş, yanlarındaki çantada taşıdıkları pompalı tüfekle tehdit edip dövdükleri Murat Y.'yi, yerdeyken otomobiline binip üzerinden geçerek kaçtı. Araç takip sistemi bulunan otomobildekilerin bir benzin istasyonunda yakıt almaya çalıştığı belirlendi. 3 kardeş, otomobili bırakarak kaçtı.

    Güvenlik kamerasına yansıyan olayı araştıran Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerden İbrahim O. ile Ural O.'yu yakaladı. İbrahim O., çok alkollü olduğu için olayı hatırlamadığını, tartıştığı için Murat Y.'nin otomobiline taş attığını söyledi. İbrahim O. ile Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Ural O., silahlı yağma, gasp ve öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

    Olayda ayakları ve kafasında kırık oluştuğu için ağır yaralanan Murat Y.'nin hastanede tedavisi sürüyor. Kaçan Ethem O. ise aranıyor. 

    Etiketler: zorbalık , şiddet , gazetehaberleri
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