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    Dota 2'ye iki yeni karakter daha!

    Hürriyet Haber
    16 Ağustos 2017 - 07:40Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 09:10

    Valve'ın geçtiğimiz günlerde sona eren The International turnuvasında duyurusunu yaptığı iki yeni karakter için ilk tanıtım videosu da yayımlandı.

    Valve yine muhteşem ödüller dağıttığı The International turnuvası sırasında oyuna yeni karakterlerin ekleneceğinin müjdesini vermişti. Bu sözün arkasında duran firma şimdi de iki yeni karakter için ilk tanıtım videosunu yayımladı.

    Dueling Fates adını taşıyan yeni eklenti ile birlikte yapıma iki yeni karakter eklenecek. Bu karakterlerin Monkey King ile başlayan ve orijinal Dota'da yer almayan karakterler furyasının son ürünü olduğunu da hatırlatalım.

    Son olarak da Valve'ın şimdilik bu iki yeni karakterin isimlerini saklı tutmayı seçtiğini de belirterek sizleri yayımlanan Dueling Fates videosu ile başbaşa bırakalım.

    Etiketler: dota 2 , oyun , karakter
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