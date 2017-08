Dota 2'de milyon dolarlık oyun turnuvası

eSpor denilince akla gelen ilk oyunlardan biri olan Dota 2, bir kez daha kendi rekorunu kırarak turnuvalar bazında ulaşılması güç bir ödül havuzuna sahip oldu. The International 2017 kazananı resmen milyoner yapacak.



Dota 2"nin en büyük turnuva organizasyonu olan International, 1.6 milyon dolar ödül havuzu ile başladığı macerasına inanılması güç rakamlar ile devam ediyor. Uzun süredir ödül havuzunu oyuncuların bağışları ile belirleyen turnuva, artık eSporun Şampiyonlar Ligi olacak bir konuma yükseldi.



En yakın rakibi League of Legends"in bile misli fazla rakama sahip olan ödül havuzu, geçtiğimiz yılı 4 milyon ile geride bırakarak 24 milyon dolara yükseldi. 2012 yılında 1.6 milyon dolarlık bir ödül olduğunu düşününce, 5 yılda gelilen nokta gerçekten de hayret verici.



Şu sıralar çeyrek final mücadeleleri yaşanan The International 2017"de, büyük final 12 Ağustos"ta oynanacak.