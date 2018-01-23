Dosyası ayrılmadı

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada söz alan avukat Yılmaz, özetle şunları söyledi: “Bu işte sadece cemaat değil, siyasilerin de olabileceğini söylememize rağmen tüm siyasilerin dosyadan ayıklanarak sadece bir kısmının burada yer alması bizim açımızdan sorun teşkil etmektedir. Kasete ilişkin iki emniyet, bir jandarma raporu vardır. Bu raporların hepsinde kasetlerin orijinal olmadığı, yüz detaylarının belli olmadığı ve kurgulandığı çok açık olarak yer almaktadır. Biz bu nedenlerle, bu delillerin hiç değerlendirilmemesi nedeniyle dosyamızın tefrik edilmesi talebinde bulunduk. Deniz Baykal yoğun bakıma alınmadan 5 gün öncesinde Meclis’te de bu konuyu konuştuk, duruşma başlamadan 15 gün öncesinde kendisini Münih’te ziyaret ederek de bu durumu konuştuk. Bizim beklediğimiz, bu olayın arkasında kim olursa olsun, cemaat, siyaset veya başka bir kişi, sonuca ulaşılması, mutlaka bu işi yapanların cezalandırılmasıdır.”



Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, dosyanın ayrılması ve iddianamenin iadesi yönündeki taleplerin reddine hükmetti.