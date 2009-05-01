Dostluk maçı

Stres yok, herkesin içi rahat. Daha ne istiyoruz ki?

Bir tarafta Ankara’nın 4 temsilcisinden 1’i olan HACETTEPE.

Gökmen Avcı yazıyor

Uzun süre önce TURKCELL SÜPER LİG’inden düşeceği belli oldu.

Ama bundan sonra öyle takımlardan öyle puanlar aldılar ki, kimini Şampiyonluk Yarışından dışarı ittiler, kimini de Küme Düşme hattının içine.

Takımın başına Teknik Direktörün istifası sonrasında, EFENDİLİĞİ ve SAKİNLİĞİ ile SEVİLEN GALATASARAY’lı ERGÜN PENBE getirilmişti.

Diğer tarafta İstanbul’un 4 temsilcisinden 1’i olan GALATASARAY.

Uzun süre önce TURKCELL SÜPER LİG’i Şampiyonluğundan uzaklaştı.

Ama, rakipleri öyle sürpriz puanlar kaybettiler ki, Ümitleri bir türlü bitmedi gitti.

Takımın başına Teknik Direktörün kovulması sonrasında, HIRSI ve İNANCI ile BİLİNEN ve SEVİLEN GALATASARAY’lı BÜLENT KORKMAZ getirilmişti.

Evet, bütün bunlar yapılan DOSTLUK MAÇI’nın güzel geçmesini sağlayacak unsurlar.

GALATASARAY’ın kadrosunda gençlere yer verilmiş. Böyle maçlarda özellikle futbolcu seçiminde rahat olabilirsiniz.

Maçta karşılıklı güzel hareketler ve pozisyonlar vardı.

İlk yarıda BAROS ve YASER, iyi pozisyonlar buldu.

LINCOLN şık ve güzel paslarla bu oyuncuları topla buluşturdu. Ama ERCÜMENT gole izin vermedi.

Bir pozisyonda da YASER’i düşürdüler ama, hakem faulü vermedi. İTİRAZ’lar oldukça cılız kaldı.

HACETTEPE ilk yarıda özellikle PATIYO ile pozisyon buldu. ŞANS’ları KISITLI olunca, gol de ilk yarı gelmedi.

İkinci yarı aynı düzende başladı. Sakin bir oyun.

Ve 58. dakikada PATİYO golünü atınca, SANKİ biraz hareketlenme olacak sandık.

BÜLENT KORKMAZ skoru dengelemek için, Emre AŞIK’ı oyundan alıp, hafta içinde “DEDİKODU” lara göre “KAPI GÖSTERİLEN” Hasan ŞAŞ’ı oyuna sokuyordu.

Değişen bir şey oldu mu?

Sadece SKOR.

90+2 ‘de 2-0 oldu.

Galibiyete ERGÜN PENBE sevindi ama “KERHEN”

Golden sonra ve maç bitiminde tribünleri dolduran GALATASARAY’lılar, rakip takım oyuncularını alkışladılar, yanlarına çağırıp, “HELAL OLSUN SİZE” diye bağırdılar.

DOSTLUK içinde başlayan karşılaşma, DOSTLUK içinde bitti.

Üzülen yok gibiydi. Herkes mutluydu.

Ne de olsa yapılan bir DOSTLUK MAÇI’ydı.

Her iki takımda LİG'in sonuna kadar bu "DOSTLUK MAÇLARI" na devam edecekler.

Herkese HAYIRLI OLSUN..