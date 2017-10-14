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    Dostluğun yeni yüzü Gülcan Kamps

    Ali MERCİMEK / MÜNİH
    14.10.2017 - 09:35 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın önde gelen turizm şirketlerinden FTI Grubu’na bağlı Sonnenklartv ile SunExpress, 12 ay sürecek dostluk kampanyası başlattı.

    TÜRK-Alman dostluğunun 60’ıncı yılı onuruna düzenlenen kampanya kapsamında, Gülcan Kamps’ın (Karahancı) Sonnenklartv kanalında çeşitli etkinlikler sunacak. Sonnenklartv yetkilisi Andreas Lambeck, içeriğinde siyasetin yer almadığı etkinliklerle iki ülke insanlarının arasındaki dostluğu pekiştirmek istediklerini söyledi.

    Dostluğun yeni yüzü Gülcan Kamps

    Her fırsatta Türk-Alman yakınlaşmasına destek olduğunu belirten Gülcan Kamps ise siyasi krizi yadsımadan, daha çok insan ilişkilerini ön plana çıkaran program yapacaklarını açıkladı.
    Türkiye’deki turizm yatırımlarını yüzde 20 artırdıklarına dikkati çeken SunExpress yetkilisi Peter Glade de, Antalya’nın, Palma’dan sonra Almanya’dan en fazla uçulan destinasyon olduğunu söyledi. Glade, dostluk etkinlikleri çerçevesinde Türkiye’yi yakından tanımaları için Alman basın mensuplarını Bodrum’a götüreceklerini duyurdu.
    Lambeck ise 2017’de Türkiye turizm satışlarının geçen yıla oranla yüzde üçlük bir artış gösterdiğini, özellikle son dakika satışlarında Türkiye’nin ilk sırada geldiğini vurguladı.

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