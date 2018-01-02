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    'Dostların attığı gül incitebilir'

    Hasan DÖNMEZ / DHA
    02.01.2018 - 21:22 | Son Güncelleme:

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ilgili açıklamaları konusunda “Cumhurbaşkanımız, nezaketle ve kibar bir şekilde ifade etti. Dostların attığı gül incitebilir, üzebilir. Sadece bu kadarını söyleyebilirim” dedi.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Sorgun, partisinin Konya İl Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen değerlendirme toplantısına katılırken asgari ücrete ilişkin de şunları söyledi: “Asgari ücrete 14.2 zam yapıldı. Sırtında yumurta küfesi olmayan asgari ücreti 2 bin de eder, 3 bin de eder. Kendileri iktidar ortağı olduğu 2000’li yıllarda, asgari ücret, sadece 97 dolar ediyordu. Şimdiki artışla 421 dolar ediyor. 1990’lı yıllarda ise bir asgari ücretlinin buzdolabı alabilmek için belki 1 yıl çalışması gerekiyordu; ama şimdi en iyisinden bir buzdolabını satın alabiliyor.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , yorum
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