'Dostların attığı gül incitebilir'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Sorgun, partisinin Konya İl Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen değerlendirme toplantısına katılırken asgari ücrete ilişkin de şunları söyledi: “Asgari ücrete 14.2 zam yapıldı. Sırtında yumurta küfesi olmayan asgari ücreti 2 bin de eder, 3 bin de eder. Kendileri iktidar ortağı olduğu 2000’li yıllarda, asgari ücret, sadece 97 dolar ediyordu. Şimdiki artışla 421 dolar ediyor. 1990’lı yıllarda ise bir asgari ücretlinin buzdolabı alabilmek için belki 1 yıl çalışması gerekiyordu; ama şimdi en iyisinden bir buzdolabını satın alabiliyor.”