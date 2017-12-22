Dostlar Mahallesi 2. bölüm fragmanı yayınlandı - Metin'i bekleyen önemli gelişme ne?

Dostlar Mahallesi dizisinin yeni bölümü için geri sayım başladı. Ekran macerasına 17 Aralık Cumartesi günü başlayan Dostlar Mahallesi 2. Bölüm fragmanıyla birlikte ilk ipuçları geldi. Metin, kaza yapan bir araçtan küçük bir çocuğu kurtarıyor! Çağatay ise, müşterisini bıraktıktan sonra arabasını çaldırır. Bunu duyan Neriman Anne şok oluyor.

Bir minübüs kaza yapar ve yanmaya başlar. İçinde ise, bir çocuk vardır. O sırada oradan geçen Metin olaya şahit olur. Çocuğu fark eder ve canını hiçe sayarak küçük çocuğu yanan arabadan dışarı çıkarmayı başarır. Bu olay sonrasında önemli bir gelişme yaşanır.

Neriman Anne, Seher ve Çetin gelini Olga ile sorun yaşayan Behiye'yi sakinleştirmeye çalışırlar. Onu duyduğu "Torun" kelimesi biraz olsun rahatlatır.

Çağatay ise, müşterisini bıraktıktan sonra arabasını çaldırır. Bunu duyan Neriman Anne şok olur.

Metin'i bekleyen önemli gelişme ne? Behiye, Rus gelini Olga'yı benimseyecek mi? Çağatay'ın çaldırdığı araba bulunacak mı? Mahallede daha ne çılgın ve eğlenceli anlar yaşanacak?



Eğlence dolu yeni bölüm 23 Aralık Cumartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!