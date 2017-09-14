Diplomasi muhabirleriyle bir araya gelen Eker, özetle şunları söyledi: “Biz en başından itibaren Irak anayasasını dikkate alıp, referandum kararından vazgeçilmesi tavsiyesinde bulunduk. Dostça ikaz ettik. Eğer yapılırsa, Irak anayasasına göre bu, bizim tarafımızdan yok hükmünde kabul edilir. Tavrımız net şekilde iletildi. Dostça ikaz etmeye devam edeceğiz. Bu referandumun muhtemel olumsuz sonuçları olur.”

Bu arada Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada “IKBY’nin aksi yöndeki bütün dostane tavsiyelere rağmen referandum konusundaki yaklaşımında ısrar etmesinin mutlaka bir bedeli olacağını dikkate alması gerektiğini vurguluyoruz” denildi.