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Dortmundlu futbolcular tavuktan zehirlendi

BERLİN
11.01.2018 - 11:58 | Son Güncelleme:

Alman birinci ligi Bundesliga ekiplerinden Dortmund’da futbolcular yedikleri tavukla zehirlendi.

İSPANYA’daki kamp sırasında futbolcular tavuk yiyince bağırsakları bozuldu. Aralarında Nuri Şahin’in de bulunduğu dokuz futbolcu, sık sık tuvalete gitmek zorunda kaldı. Halsizlik de yaşayan futbolculara takımın doktoru müdahale etti. 

İshal olan futbolcuların diğerlerine göre daha fazla tavuk yedikleri ve bu yüzden de zehirlendikleri kaydedildi. Futbolcuların sağlık durumunun iyi olduğu kulüp tarafından bildirildi.
Nuri Şahin de dahil ishal sorunu yaşayan tüm futbolcuların pazar günü Wolfsburg ile oynanacak maçta forma giyebilecek durumda olduğu kaydedildi.

Dortmundlu futbolcular tavuktan zehirlendi

Dortmundlu futbolcular tavuktan zehirlendi

Etiketler: DORTMUND , zehirlenme
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