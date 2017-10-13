Dortmund’da kontrolden çıkan TIR binaya girdi

DORTMUND’ta bir TIR şoförü kontrolünü kaybederek, Türklerin de yaşadığı bir binaya çarptı. Yaklaşık 40 tonluk TIR binada hasara yol açarken, sürücüsü ve bir kişi yaralandı.

Şans eseri kazada ölen olmazken, bina sakinleri gürültüyle evlerinin penceresinden baktıklarında, kapı önünde bir TIR görünce şoka girdiklerini söylediler. Kazanın ardından maddi hasar meydana gelirken, tır şoförü hakkında da soruşturma açıldı.