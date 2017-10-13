Dortmund’da kontrolden çıkan TIR binaya girdi

İşte İstanbul'un en 'değerli' mahallesi
Yahya Kemal Beyatlı’ya şiirler yazdıran, Münir Nurettin Selçuk’u aşka getiren, sarayların ve ormanların gölgesi altında on yıllardır Boğaz’ın en korunaklı ve en naif köyü olmayı başaran, sokaklarında...
DORTMUND’ta bir TIR şoförü kontrolünü kaybederek, Türklerin de yaşadığı bir binaya çarptı. Yaklaşık 40 tonluk TIR binada hasara yol açarken, sürücüsü ve bir kişi yaralandı.
Şans eseri kazada ölen olmazken, bina sakinleri gürültüyle evlerinin penceresinden baktıklarında, kapı önünde bir TIR görünce şoka girdiklerini söylediler. Kazanın ardından maddi hasar meydana gelirken, tır şoförü hakkında da soruşturma açıldı.