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    Dortmund’da kontrolden çıkan TIR binaya girdi

    İHA
    13.10.2017 - 11:20 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde (KRV) kontrolünü kaybeden TIR’ın binaya çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

    DORTMUND’ta bir TIR şoförü kontrolünü kaybederek, Türklerin de yaşadığı bir binaya çarptı. Yaklaşık 40 tonluk TIR binada hasara yol açarken, sürücüsü ve bir kişi yaralandı.

    Şans eseri kazada ölen olmazken, bina sakinleri gürültüyle evlerinin penceresinden baktıklarında, kapı önünde bir TIR görünce şoka girdiklerini söylediler. Kazanın ardından maddi hasar meydana gelirken, tır şoförü hakkında da soruşturma açıldı.

    Etiketler: KAZA
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