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Hürriyet >Ekonomi>Dört yıl sonra yeniden saman ithal ettik!

Dört yıl sonra yeniden saman ithal ettik!

Hürriyet Haber
04.10.2017 - 16:46 | Son Güncelleme:

Tarım ve hayvancılık ülkesi Türkiye, saman fiyatlarındaki artışı durdurmak için Bulgaristan’dan 9 bin tonluk saman ithal etmek üzere anlaşma yaptı. İlk parti ürünün gelmesiyle saman fiyatlarının düşmeye başladığını belirten İzmir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Kocaağa, bu yıl kuraklık nedeniyle saman üretiminin azaldığını, piyasanın tüccarların elinde olması nedeniyle fiyatların hızla tırmanışa geçtiğini belirtti.

HAYVANCILIĞIN önemli girdilerinden samanda hızla yükselişe geçen fiyatlar, ithalatla kontrol altına alındı. İzmir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin Bulgaristan’dan 9 bin tonluk saman ithal etmek üzere anlaşma yaptığı haberleriyle duran fiyatlar, ilk ürün sevkiyatının İzmir Limanı’na yapılmaya başlamasıyla düşüşe geçti. Birlik Başkanı Ahmet Kocaağa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl kuraklık nedeniyle saman üretiminin azaldığını, piyasanın tüccarların elinde olması nedeniyle fiyatların hızla tırmanışa geçtiğini belirtti.

2013’TE DE OLMUŞTU
Aynı senaryoyu 2013’de de yaşadıklarını, o dönemde bunun hayvancılık için krize dönüştüğünü anlatan Kocaağa, “Piyasa tüccarın elinde. Tüccar da her gün fiyat artırıyor. Verilen siparişler dahi iptal edilmeye başladı. Samanda sezona tonu 300-350 lirayla başladık, bir haftada 700-750 liraya çıktı. Şimdi tekrar 600-625 lira seviyesine geldi. Bizim ithalat anlaşmamız 9 bin ton. Çiftçiye tonu 525 liradan saman veriyorum. Bu yetmezse ithalata devam edeceğiz ama ithalatın haberi bile rantçılara yetti. Bir iki hafta öncesine kadar çiftçinin telefonlarına çıkmayanlar şimdi malını pazarlamanın derdine düştü” diye konuştu.

YEM İÇİN DE ÇALIŞIYORUZ
Kocaağa, yemde de ithalat yapmak için çalışma yaptıklarını, mısır ve soya küspesi gibi ürünler için ekip kurduklarını belirtti. Kendisinin de çiftçi olduğunu ve yıllardır Ödemiş Ziraat Odası Başkanlığı görevini yürüttüğünü kaydeden Kocaağa, “Bir ziraat odası başkanı olarak ithalat yapmak kanıma dokundu ama spekülatörün oyununu başka türlü bozamazdık” dedi.

İTHAL GELMEZSE İŞİMİZ ÇOK ZORDU
Tire’de saman alım satımı yapan Salim Pamuk ise fiyatların ithalat sayesinde dengeye kavuştuğunu belirterek, “İthal gelmezse işimiz çok zordu. Fiyatlar şimdi normale geldi. İthalat olmazsa kışın bin lirayı görür. O zaman da hayvancılık için çok zor bir ortam olur” ifadelerini kullandı. Bir hayvanın günde ortalama 2-3 kilogram saman, 25 kilogram sılaj ve 8-10 kilogram yem tükettiğini anlatan Pamuk, samanın yanı sıra sılajın da maliyetinin arttığını, çiğ süt fiyatlarına gelen son artışın, bu maliyetlerin altında kaldığını savundu.

 

Etiketler: İzmir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği , Bulgaristan , Samanın tonu
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