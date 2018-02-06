Hastanede korkunç olay...

Adıyaman’da annesiyle babası üç yıl önce boşanan ve iki tarafın da istememesi dört yaşındaki Zeynep, çocukevine verildi. Zeynep A., yüksek ateş şikâyetiyle çoçukevi görevlileri tarafından Adıyaman Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne kaldırıldı.

ELBİSENİN KOLUYLA BOĞAZINI SIKTI

Çocuğun hastalandığı bilgisi verilen anne Zekiye S., sevgilisi olduğu belirtilen Nihat Ç. ile birlikte kızını görmek için dün hastaneye geldi. Çocuğun bulunduğu gelen Zekiye S., iddiaya göre, sevgilisiyle birlikte, ağlamaya başlayan kızını susturmaya çalıştı. Ancak ağlamaya devam edince sinirlenen anne, yanında getirdiği elbisenin kol kısmını çocuğun boğazına bağlayarak sıktı. Çocuk bir süre sonra hareketsiz kalınca Zekiye S., sevgilisiyle birlikte hastaneden ayrıldı.

Doktorlar, bir süre sonra ateşini ölçmek için kontrole geldiklerinde Zeynep’i hareketsiz halde buldu. Boynunda kızarıklık ve morluk olduğunu fark edince Zeynep’i hemen yoğun bakıma servisine alan doktorlar, durumu polise bildirdi. Muayenede küçük kızın beyin ölümünün gerçekleştiği belirlendi.

ANNE VE SEVGİLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, anne Zekiye S. ile Nihat Ç.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde, ağladığı için kızının boğazını sıktığını söylediği belirtilen Zekiye S. ile Nihat Ç., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

AYNI ŞEHİRDE YAŞAMAMAK İÇİN TAYİN İSTEMİŞ

Zekiye S.'nin, 2015 yılında boşandığı eşiyle aynı şehirde yaşamamak için tayin isteyerek Adıyaman’a geldiği belirtildi. 45 gündür Adıyaman Adliyesi’ne memur olarak görev yapan Zekiye S.’nin birkaç gün önce Ankara’ya tayininin çıktığı belirlendi.