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    Hastanede korkunç olay...

    Mahir ALAN / DHA
    06.02.2018 - 13:40 | Son Güncelleme:

    Adıyaman'da, annesiyle babası ayrılınca çocukevine verilen Zeynep A. (4), yüksek ateş şikâyetiyle hastaneye kaldırıldı. Sevgilisiyle hastaneye gelen anne Zekiye S. tedavisi süren küçük kızın boğazını sıkarak öldürmeye çalıştı. Doktorların hareketsiz halde bulduğu Zeynep A.'nın beyin ölümü gerçekleşti. Kaçan anne ve sevgilisi gözaltına alındı.

    Adıyaman’da annesiyle babası üç yıl önce boşanan ve iki tarafın da istememesi dört yaşındaki Zeynep, çocukevine verildi. Zeynep A., yüksek ateş şikâyetiyle çoçukevi görevlileri tarafından Adıyaman Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne kaldırıldı.

    ELBİSENİN KOLUYLA BOĞAZINI SIKTI

    Çocuğun hastalandığı bilgisi verilen anne Zekiye S., sevgilisi olduğu belirtilen Nihat Ç. ile birlikte kızını görmek için dün hastaneye geldi. Çocuğun bulunduğu gelen Zekiye S., iddiaya göre, sevgilisiyle birlikte, ağlamaya başlayan kızını susturmaya çalıştı. Ancak ağlamaya devam edince sinirlenen anne, yanında getirdiği elbisenin kol kısmını çocuğun boğazına bağlayarak sıktı. Çocuk bir süre sonra hareketsiz kalınca Zekiye S., sevgilisiyle birlikte hastaneden ayrıldı.

    Doktorlar, bir süre sonra ateşini ölçmek için kontrole geldiklerinde Zeynep’i hareketsiz halde buldu. Boynunda kızarıklık ve morluk olduğunu fark edince Zeynep’i hemen yoğun bakıma servisine alan doktorlar, durumu polise bildirdi. Muayenede küçük kızın beyin ölümünün gerçekleştiği belirlendi.

    ANNE VE SEVGİLİSİ GÖZALTINA ALINDI

    Polis, anne Zekiye S. ile Nihat Ç.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde, ağladığı için kızının boğazını sıktığını söylediği belirtilen Zekiye S. ile Nihat Ç., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

    AYNI ŞEHİRDE YAŞAMAMAK İÇİN TAYİN İSTEMİŞ

    Zekiye S.'nin, 2015 yılında boşandığı eşiyle aynı şehirde yaşamamak için tayin isteyerek Adıyaman’a geldiği belirtildi. 45 gündür Adıyaman Adliyesi’ne memur olarak görev yapan Zekiye S.’nin birkaç gün önce Ankara’ya tayininin çıktığı belirlendi.

    Etiketler: Adıyaman , beyin ölümü , Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi , son dakika
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