Dört usta aynı sergide

Yakın zamanda Beyoğlu Tünel’e taşınan Galeri Bohem, yeni mekânındaki ilk sergisinde dört efsane sanatçıyı; Adnan Çoker, Özdemir Altan, Balkan Naci İslimyeli ve Devrim Erbil’i ağırlıyor. Türk resminin son 50 yılının panoraması niteliğini taşıyan ‘Ustaların Buluşması’ adlı sergide usta isimlerin yanı sıra sanatçı kimlikleriyle öne çıkan öğrencileri; Hülya Düzenli, Bahar Kocaman, Semra Hasgüleç, Zeynep Konca, Halit Aker, Esra Meral Demircan, Nihal Sak ve Şermin Kıvanç da eserleriyle sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, 03 Şubat’a kadar ziyaret edilebilecek.

Galeri Bohem

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