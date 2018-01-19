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    Dört usta aynı sergide

    Hürriyet Haber
    19.01.2018 - 14:15 | Son Güncelleme:

    Türk resminin son 50 yılının panoraması niteliğini taşıyan ‘Ustaların Buluşması’ adlı sergi, Türk çağdaş sanatının yaşayan dört efsane sanatçısını ve onların yetiştirdiği sayısız isim arasından sekiz ressamı sanatseverlerle buluşturuyor.

    Özdemir Altan

    Yakın zamanda Beyoğlu Tünel’e taşınan Galeri Bohem, yeni mekânındaki ilk sergisinde dört efsane sanatçıyı; Adnan Çoker, Özdemir Altan, Balkan Naci İslimyeli ve Devrim Erbil’i ağırlıyor. Türk resminin son 50 yılının panoraması niteliğini taşıyan ‘Ustaların Buluşması’ adlı sergide usta isimlerin yanı sıra sanatçı kimlikleriyle öne çıkan öğrencileri; Hülya Düzenli, Bahar Kocaman, Semra Hasgüleç, Zeynep Konca, Halit Aker, Esra Meral Demircan, Nihal Sak ve Şermin Kıvanç da eserleriyle sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, 03 Şubat’a kadar ziyaret edilebilecek.

    Dört usta aynı sergide

    Galeri Bohem
    İlkbelediye Caddesi, Vural Arıkan Apt. No: 5/2
    Tünel Beyoğlu - İstanbul
    Tel: 0212 999 44 60

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