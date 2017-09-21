Dört tabut sonsuz acı!

AVUSTURYA’nın Vorarlberg eyaletine bağlı Hohenems bölgesinde evden uzaklaştırma cezası bulunduğu öğrenilen Tarık Hamarat (37), geçen hafta eşi ve çocuklarının yaşadığı eve gitti.

Burada eşiyle tartışan Hamarat, eşi Emine (33), çocukları Remziye (7) ve Ebrar’ı (4) bıçaklayarak öldürdükten sonra oturdakları binanın camından atlayarak intihar etti.

Avusturya’daki işlemlerin ardından anne, baba ve 2 çocuğunun cenazesi, Türkiye’ye gönderildi. Anne ve 2 çocuğunun cenazesi, Düzce’nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Çele Mahallesi’nde bulunan babaevine getirilerek helallik alındı. Avusturya’da yaşayan ve cenazelerle memleketine gelen Mehmet Hamarat, oğlu, gelini ve iki torunu için taziyeleri kabul ederken gözyaşlarını tutamadı.

Çele Camisi’nde öğle vakti kılınan namazın ardından, anne Emine ile çocukları Remziye ve Ebrar’ın cenazeleri, mahalle mezarlığına defnedildi. Tarık Hamarat’ın cenazesi ise ikindi namazının ardından defnedildi.