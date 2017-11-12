Dört parti lideri bugün saat 16.00’da buluşuyor

DÖRT partinin temsilcileri üç haftadır koalisyon hükümeti kurma görüşmelerini sürdürüyor. Geride kalan üç haftalık görüşmelerde dört parti de politikalarından ve duruşlarından taviz vermediği için birçok önemli konuda uzlaşma sağlanamadı. Liderler perşembe gününe kadar devam edecek görüşmelerin önünü açmak için bugün bir kez daha buluşuyor. Başbakan Merkel’in dörtlü koalisyon hükümetinin kurulmasını çok istediği biliniyor. Merkel’in bugünkü görüşmede liderlerden uzlaşmacı olmalarını isteyecek. CSU özellikle güvenlik alanında alınacak önlemler ve mülteci kabulünde taviz vermek istemiyor. Yeşiller ise çevre, Avrupa Birliği, tarım ve mülteci politikalarında kendi pozisyonunu katı şekilde koruyor.

YEŞİLLER UMUTSUZ

Yeşiller Grup Başkanı Göring Eckardt, koalisyon hükümeti konusunda umutsuz konuştu. Koalisyon ihtimalini çok zayıf bulduğunu belirten Eckardt, “Şimdiye kadar bizim köprü kurma çabalarımıza Birlik Partileri ve FDP olumlu cevap vermedi. Önümüzdeki hafta yapılacak görüşmelerde yapıcı çalışmaların olacağını sanmıyorum. Önümüzdeki beş günde baskılar büyüyor ve gelişmeler karmaşıklaşıyor” diye konuştu.

FDP ise görüşmelerde olumlu sonuç alınacağına yönelik umutlu. FDP Genel Başkan Yardımcısı Kubicki, “Son iki gündür içimdeki his olumlu gelişmelerin olacağı yönünde” dedi.