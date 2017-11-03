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    Dört maddede İstanbul Kitap Fuarı

    Hürriyet Haber
    03.11.2017 - 13:27 | Son Güncelleme:

    Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, kapılarını bugün 36. kez açıyor. 12 Kasım’a kadar Büyükçekmece’deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaret edebilirsiniz.

    NEDEN GİDELİM?

    Artık aradığımız hemen her kitabı internetten satın alabiliyorken her yıl yaklaşık yarım milyon insan neden İstanbul Kitap Fuarı’na akın ediyor dersiniz? Çünkü yaklaşık 850 yayınevi orada, yayımlanan her kitap orada, sevdiğiniz yazarlar orada... Yüzlerce panel, söyleşi, imza günü... Üstelik bütün kitaplar indirimli... Orada olmak, mahşeri kitapsever kalabalığı görmek size iyi gelecek, bundan eminiz...

    KAÇMAYACAK İMZA GÜNLERİ

    Ahmet Ümit (11 Kasım 15.30), Ayla Kutlu (4 Kasım 17.30, 7 Kasım 14.00), Ayşe Kulin (4-5 Kasım 15.00), Canan Tan (4-5-11-12 Kasım 14.00), Ercan Kesal (5 Kasım 16.30), İlber Ortaylı (5 Kasım 13.15), İsmail Saymaz (11 Kasım 14.30), küçük İskender (12 Kasım 15.30), Murat Menteş (11 Kasım 16.00) Murathan Mungan (11 Kasım 15.00), Onur Ünlü (12 Kasım 14.00)...

    PANEL VE SÖYLEŞİLERDEN...

    ‘Ahlaksal Politika: Bir Olanak mı, Yoksa Çelişkili bir Deyiş mi?’ (4 Kasım 13.30), ‘Bellek ve Edebiyat: Geçmişle Uğraşmak’ (4 Kasım, 16.15), ‘Latin Amerika Fantezisi’ (5 Kasım, 13.15), ‘Muzaffer İzgü ile Gülümsemek’ (9 Kasım, 15.15), ‘Cereyanlar, Fikir Sevmek’ (10 Kasım, 15.15), Türkan Şoray: Hayatın ve Sinemanın İmgesi’ (11 Kasım, 12.00), Turgut Uyar 90 Yaşında’ (11 Kasım, 15.45).

    HAZIR GİTMİŞKEN SANAT FUARI

    Hazır kitap fuarına gitmişken yan salondaki 27. İstanbul Sanat Fuarı’na uğramayı da ihmel etmeyin. Zira özellikle kadın dünyasını yansıttığı hipergerçekçi çalışmalarıyla ‘arzunun ressamı’ olarak anılan Nur Koçak’ın eserlerinden bir seçkiyi başka yerde görme şansınız pek yok. Birçok galeri standının yanı sıra ‘Ütopya’ temalı devasa bir sergi de sizi bekliyor.

    Etiketler: uluslararası istanbul kitap fuarı , TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi , Büyükçekmece
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