Dört günde 2 milyar dolar kazanan iş kadını

Çin en büyük üç gayrimenkul yatırımcısı arasında yer alan Country Garden Holdings'in 36 yaşındaki Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yang Huiyan, şirketinin hisselerinin yükselmesiyle, yılın ilk dört işlem gününde servetine 2,1 milyar dolar daha kattı.

Country Garden Holdings hisseleri pazartesi günü yüzde 6,9 yükseldi. Şirketin son bir yıldaki değerlemesi ise yüzde 16.

Yang, 5 Ocak itibariyle 25,6 milyar dolarlık servetiyle ülkenin en zengin beşinci kişisi konumundaydı.

Ülkesinin en zengin kadını ve en genç milyarderi Yang, şirketin varisi olması nedeniyle 2005'te babası Yang Guoqiang'ın tüm hisselerini devralmıştı. Kantonca ismi Yeung Kwok Keung olarak bilinen Yang Guoqiang, şirketini 1992'de kurmuştu.

Country Garden, Çin'de emlak piyasasının her geçen gün yıldızının parlamasından en kârlı çıkan firmalardan biri. Şirketin 2017'deki satışları 550,8 milyar yuan (85 milyar dolar) ki bu, ağustostaki açıklanan 500 milyar yuan hedefinin üzerinde.

Country Garden'ın yanı sıra emlak piyasasının nimetlerinden yararlanan diğer bir gayrimenkul devi de Evergrande Group. Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, teknoloji devi Tencent'in CEO'su Pony Ma'dan sonra ülkenin en zengin üçüncü kişisi Evergrande Yönetim Kurulu Başkanı Hui Ka Yan da şirketinin hisselerinin yükselmesiyle servetini 38,2 milyar dolara çıkardı.