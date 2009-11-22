FÄ±rtÄ±na dinsin diye bekledim.Â Â Â Â Â Â Â Â
Ama nafile.Â
Galatasaray'Ä±n "Cemal Nalga skandalÄ±yla" iÃ§ine dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ duruma karÅŸÄ± atÄ±lan tek adÄ±m, skandalÄ± yok saymak, iÅŸi soÄŸumaya bÄ±rakmak.
Daha da Ã¶tesi, BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± YiÄŸit Åžardan'Ä±n istifasÄ±nÄ± "Ne gerek vardÄ± canÄ±m" diye yorumlamak.Â
Ä°skender Baydar yazÄ±yor
Hatta, bir sonraki seÃ§imde baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zÃ¼ alan eski bir baÅŸkanÄ±n, "Bu bir komplo" yorumunu alkÄ±ÅŸlamak.
Evet, bu bir komplo.Â
Galatasaray Lisesi mezunlarÄ±nÄ±n, 229'a karÅŸÄ± 2026 oyla seÃ§tikleri Galatasaray Lisesi mezunu olmayan bir baÅŸkanÄ± devirmek iÃ§in dÃ¼zenledikleri hain bir komplo.
EÄŸer ortada bir komplo var ise, o da ÅŸudur:
Daha Ã¶nce, Galatasaray Lisesi mezunu olmayan pekÃ§ok saygÄ±n, Ã¶nemli ismi baÅŸkan seÃ§miÅŸ bir camiayÄ±, tÃ¼m deÄŸerlerini yerlebir eden Cemal Nalga olayÄ±nÄ±n sorumlusu olarak lanse etmek.
Bu ayrÄ±m artÄ±k sÄ±ktÄ±.Â
Bu ayrÄ±m Ã¼zerinden prim yapmak, tribÃ¼nleri kÄ±ÅŸkÄ±rtmak iyice sÄ±ktÄ±.
Tek bir Galatasaray vardÄ±r.
Ã–nemli olan ona layÄ±k olabilmektir.
TÃ¼rkiye'nin batÄ±ya aÃ§Ä±lan penceresi Galatasaray'Ä±n deÄŸerlerini Ã¶zÃ¼mseyebilmektir...
Kurucumuz, rahmetli Ali Sami Yen'in, "TÃ¼rk olmayan takÄ±mlarÄ± yenmek" prensibinin ardÄ±ndan yÃ¼rÃ¼yebilmektir.
Bunu becerebilmek iÃ§in Cemal'e Tufan formasÄ± giydirmemektir.
BÃ¶ylesi bir durumda BeÅŸiktaÅŸ BaÅŸkanÄ± istifa etmezdi.
FenerbahÃ§e BaÅŸkanÄ± da istifa etmezdi.Â
Ama, Galatasaray BaÅŸkanÄ± etmeliydi.
DÃ¶rt ay daha o koltukta oturmak uÄŸruna deÄŸer miydi?Â
Sahi, deÄŸer miydi BaÅŸkan?