Dora Ercan: O gün benim görevim cesetlere sahip çıkmakmış

Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz, 27 Ağustos'ta Beşiktaş'taki 5 yıldızlı bir otelin odasında eski manken Filiz Aker tarafından 4 kurşunla sırtından vurularak öldürüldü. Filiz Aker Şaşmaz'ı öldürdükten sonra da aynı silahla intihar etmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili yürüttüğü soruşturmasını 5 ay sonra tamamladı. Savcılık kararında, olayda Aker'i azmettiren veya herhangi bir yardımda bulunulduğuna dair bir bulguya rastlanmadığı belirtildi. Tek failin Aker olması ve onun da hayatına son vermesi nedeniyle dosyaya takipsizlik kararı verildiği belirtildi.
Aker'in cep telefonunda yapılan dijital incelemede, cinayetten 2 ay kadar önce internetten “siyanür nedir?, kadavra bağışı nasıl yapılır?, organ nakli hangi hastanelerde yapılıyor?, ölen insanın vücudu neden sertleşir? Ölünce vücut neden ağırlaşıyor? Silah askıları nerede satılıyor?, Korse, silah kılıfı ” gibi bazı bilgileri farklı tarihlerde aradığı tespit edildiği belirtildi.
Tüm bu gelişmeler bugün Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında masaya yatırıldı.
Filiz Aker'in yeğeni Dora Ercan programa telefonla bağlandı. Aker'in aradığı bilgilere açıklık getirdi.
'Teyzem ölümden korkan bir insandı diyen' Dora Ercan, 'Teyzem öldükten sonra toprağın altına girmek istemezdi. Beni kadavra olarak bir üniversiteye verin, benden yararlansınlar derdi. Organlarımdan yaralansınlar derdi' ifadelerini kullandı.
Dora Ercan, 'O gün benim görevim de cesetlere sahip çıkmakmış' dedi.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün