Doom ve Wolfenstein efsanesi geri dönüyor!

Her Nintendo Switch sahibi, port'ların konsol ekosisteminin büyük bir parçası olduğunu söyleyebilir. Nintendo şimdiden Mario Kart 8 gibi pek çok oyunu taşınabilir konsola aktarmış durumda ve L.A. Noire ile The Elder Scrolls V: Skyrim gibi yolda olan oyunlar da kütüphaneyi genişletecek. Ancak şimdilik Switch, şu andaki nesildeki AAA isimlerinin hiçbirini konsola aktarmış değil. Neyse ki Bethesda bu durumu değiştirmeyi planlıyor. Düzenlenen Nintendo Direct etkinliğinde firma, 2016 yılının Doom oyununu Switch'e getireceğini duyurdu.





Bethesda'nın söylediğine göre Doom'un Switch sürümü, SnapMap editörü hariç tüm güncellemelere ve DLC'lere sahip olacak. Ayrıca oyunun fiziksel sürümünün gereken boyutlar sebebiyle sadece tek kişilik oyun moduna sahip olacağını da belirtmekte fayda var. Online çok oyunculu olarak oynamak için bedava bir güncellemeyi indirmeniz gerekecek. Doğal olarak dijital paketi seçen kullanıcılar bütün oyunu tek seferde elde edecekler.

Doom'u Nintendo Switch'e getirmenin yanı sıra Bethesda, Wolfenstein II'yi de Nintendo'nun taşınabilirine getirmeyi planlıyor. Xbox One ve PlayStation 4 için planlanan iki oyunun daha zayıf olan bir platforma getirilmesi beklenmeyen bir hamle olsa da, üçüncü parti geliştiricilerin Nintendo Switch'i artık ciddiye aldıklarına dair bir işaret olması açısından önemli...



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