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Dönüşümde sigorta modeli

Hürriyet Haber
01.02.2018 - 00:52 | Son Güncelleme:

İSTANBUL Çekmeköy’deki Tepe Aura konut projesiyle gayrimenkul sektörünün ilk “Bina Tamamlama Sigortası”na imza atan Tepe İnşaat bu uygulamayı kentsel dönüşüm projelerine taşımaya hazırlanıyor.

Tepe İnşaat Genel Müdürü Kemal Atila Oğuz, “İstanbul içerisinde hayata geçirmeyi hedeflediğimiz iki büyük kentsel dönüşüm projesi var. Bu projelerde müşterilerimizin yanı sıra maliklerimize de bina tamamlama sigortasını sunmak arzusundayız. Dönüşüm projelerinde bina tamamlama sigortasının hayata geçmesiyle hak sahipleri güvence altına alınacak” dedi. İstanbul Beşiktaş’ta 2 yeni proje hazırlığında olduklarını belirten Oğuz, bu projeler için de toplamda 450 milyon dolar yatırım tutarı öngördüklerini açıkladı.

Etiketler: gazetehaberleri , İSTANBUL Çekmeköy , tepe auro
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