Dönüşümde sigorta modeli

Tepe İnşaat Genel Müdürü Kemal Atila Oğuz, “İstanbul içerisinde hayata geçirmeyi hedeflediğimiz iki büyük kentsel dönüşüm projesi var. Bu projelerde müşterilerimizin yanı sıra maliklerimize de bina tamamlama sigortasını sunmak arzusundayız. Dönüşüm projelerinde bina tamamlama sigortasının hayata geçmesiyle hak sahipleri güvence altına alınacak” dedi. İstanbul Beşiktaş’ta 2 yeni proje hazırlığında olduklarını belirten Oğuz, bu projeler için de toplamda 450 milyon dolar yatırım tutarı öngördüklerini açıkladı.