Dönüşümde ek inşaat kalıcı oldu

İNŞAATTA tüm kuralları değiştiren yeni imar yönetmeliği 3 Temmuz’da açıklanmış ve 1 Ekim’de yürürlüğe gireceği duyurulmuştu. Yeni yönetmeliğe gayrimenkul sektörü temsilcileri tepki göstermiş, ‘yatırımların önü kesilir’ demişti.

Gelen tepki üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki sektör dernekleri ile tekrar görüşmelere başladı. Bakan Özhaseki imarı disipline etmek dışında bir amaçlarının olmadığını belirtip müteahhitlerin haklı olduğu noktalarda da değişiklik yapılabileceğini ifade etmişti. Beklenen de oldu. Yeni yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden 1 gün önce değişiklikler yapıldı ve Resmi Gazete’de açıklandı.

NOTER ONAYI ŞARTI

Yeni yönetmelikle ilgili en önemli endişe kentsel dönüşüm konusuydu. Kentsel dönüşüm projelerine yüzde 25 ek inşaat hakkı veren yönetmelik 30 Haziran’da sona ermişti. Bu süre yeni yönetmelikle1 Ekim’e kadar uzadı. Yani 1 Ekim’e kadar ruhsatını alana bu hak verilirken, alamayanın hakları kaybolacaktı. Bu hak vatandaşın yeni projeden alacağı metrekareyi büyütürken, inşaat şirketinin de önünü açıyor. Sektör temsilcileri tahliye edilen ya da yıkılan evlerin bu şartlarda yapılamayacağını ve dönüşümde ciddi mağduriyetler doğacağını açıklamıştı. Dün yapılan değişiklikle birlikte hem evi dönüşüme giren vatandaş hem de o projeyi yapan inşaat şirketi korunmuş oldu. Ek imar avantajlının yeni yönetmelik değişikliği ile kalıcı hale geldiğini belirten Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, “Ancak bu haktan yararlanmak isteyenler için; riskli yapı tespiti yapılmış veya riskli alana girmiş olup maliklerin 2/3 çoğunluğu ile noter onaylı kat karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlenmiş olması gerekiyor. Bu kapsamda yapı ruhsatı talep edenlerin işlemleri 01.10.2017 tarihinden önceki Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre sonuçlandırılacak” dedi.

İSTİSNALAR GELDİ

Müteahhitler açısından en büyük sıkıntı inşaat alanlarında ortaya çıkan emsal dışı alanların yüzde 30’dan fazla olmayacağı kuralıydı. Ancak bu kurala inşaat sektörü tepki gösterdi ve bu kapsamda yüzde 30 emsal dışı alan sınırı kalmak üzere bazı istisnalar getirilmiş oldu. Yapılan değişiklikle ilgili bilgi veren Kiraz, “Buna göre; mevcut alanlarda emsal dışı alanlara yangın güvenlik holünün 6 metrekaresi, son katın üzerindeki ortak alan teras çatılar, yapının ihtiyacı için bahçede yapılan açık otoparklar, alışveriş merkezlerinde yapılan atrium boşluklarının her katta asgari ölçülerdeki alanı eklenmiş oldu. Ayrıca çıkarılan yönetmelikte belirtilen binaların bodrum katlarında yapılan, ortak alan niteliğindeki mescit ve müştemilatın konutlarda 150 metrekaresi, konut dışı yapılarda 300 metrekare ile ticari amaç içermeyen, ortak alan niteliğindeki çocuk oyun alanlarının ve çocuk bakım ünitelerinin toplam 100 metrekare yüzde 30 hesabına dâhil edilmeksizin emsal harici bırakıldı” dedi. Yeni yönetmelikle birlikte taban alanına dahil edilmeyecek kullanımlarda, kameriye, pergola, sundurma, açık yüzme ve süs havuzlarının alanı yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıkarılırken, katlar alanı hesabına dahil edilmeyen jimnastik salonu, hobi ve olun odaları ve yüzme havuzu, sauna gibi sosyal tesis alanlarının büyüklüğü 500 metrekareden 1000 metrekareye çıkarıldı. Bodrum katlarda yer alan depolar için ise getirilen sınırlama ise tamamen kaldırıldı. Öte yandan yeni yönetmelikle birlikte 1+0 stüdyo daireler, artık imar projelerine dâhil edilmeyecek. Yeni tip konut projelerinde en küçük daire 1+1 ve minimum net 28.50 metrekare olacak.

MAĞDURİYETLER ÖNLENDİ

GAYRİMENKUL ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin, inşaat sektörünün önünü açan bir adım atıldığını söyledi. Kentsel dönüşüm konusunda atılan adımın vatandaşı da rahatlattığını belirten Yetgin, “Dönüşüm sürecine başlayan yapılar eğer bu düzenleme olmasaydı yapılamayacaktı. Olası bir kaos ortamının önü kesildi. Bakanlık yapıcı davrandı ve sahayı dinleyip karar verdi” dedi. “İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, “Dönüşüm süreci başlamış olan projelerde mağduriyet yaşanmamasını isteyen bakanlık, dönüşüm sürecini başlatarak riskli bina tespiti yaptıran ve üçte iki oranında imza toplayarak yenileme sözleşmesi imzalayan hak sahiplerin, kazandıkları muafiyetlerin devam edeceğini resmileştirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, inşaat sektörüne büyük ilgi ve önem verdiğini bir kez daha ortaya koydu. Yeni Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde hem üreticileri hem de tüketicileri mağdur etmeyecek şekilde düzenleme yapılması bunun en büyük göstergesidir” dedi.

İNŞAATIN DURMASI RİSKİ ORTADAN KALKTI

KONUT Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas yönetmelik değişikliğinin etkileri için söyledi:“ Eski yönetmeliğe göre bir vatandaş bir bölge için plan iptal davası açıp kazanınca o bölgedeki tüm şantiyelerin durması gerekiyordu. Şimdi yapılan değişikliğe göre yasalara uygun alınmış bir ruhsat kazanılmış hak olacak. Böylece ne o projeden ev alan vatandaş ne de geliştirici mağdur olmayacak. Bir de eskiden 10 bloklu bir sitede bir blokta tadilat yapmak için tüm siteden muvafakatname almak gerekirdi. Şimdi diğer maliklere zarar verilmemesi şartıyla sadece söz konusu blokta oturanlarla süreç işleyecek”