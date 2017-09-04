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    Dönüş yolculuğunda sona gelindi! İşte trafikte son durum

    Hürriyet Haber
    04.09.2017 - 10:33 | Son Güncelleme: 04.09.2017 - 10:59

    Kurban Bayramı’nı fırsat bilip araçlarıyla şehir dışına çıkan tatilcilerin dönüş yolculuğu, bayramın son gününde de devam ediyor. Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesimindeki bazı noktalarda maddi hasarlı kazalar ya da araç arızaları yaşanıyor.

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    • Dönüş yolculuğunda sona durum
    • Dönüş yolculuğunda sona durum
    • Dönüş yolculuğunda sona durum
    • Dönüş yolculuğunda sona durum

    İstanbul yönünde dönüşe geçen tatilcileri taşıyan araçlar, bayramın dördüncü gününde de Kocaeli TEM Otoyolu'nda yer yer yoğunluğa yol açtı. Sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini arttıran yoğunluk, özellikle İzmit Bekirdere viyadükleri ile Gültepe Tünelleri arasında etkisini gösteriyor.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritasına göre, saat 10.30 itibariyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 4 seviyesinde seyrediyor.

    Dönüş yolculuğunda sona gelindi İşte trafikte son durum

    Yandex trafik verilerine göre ise saat 10.30 itibariyle karayollarında son durum şöyle:

    Dönüş yolculuğunda sona gelindi İşte trafikte son durum

     

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    Etiketler: Tatil , Bayram , Trafik
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