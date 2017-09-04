Dönüş yolculuğunda sona gelindi! İşte trafikte son durum

İstanbul yönünde dönüşe geçen tatilcileri taşıyan araçlar, bayramın dördüncü gününde de Kocaeli TEM Otoyolu'nda yer yer yoğunluğa yol açtı. Sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini arttıran yoğunluk, özellikle İzmit Bekirdere viyadükleri ile Gültepe Tünelleri arasında etkisini gösteriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritasına göre, saat 10.30 itibariyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 4 seviyesinde seyrediyor.







Yandex trafik verilerine göre ise saat 10.30 itibariyle karayollarında son durum şöyle:







